Eerste provinciebestuur met FvD in zicht: VVD en CDA doen mee, vierde partij gezocht voor meerderheid

Zuid-Holland is vooralsnog de enige provincie waar Forum voor Democratie een serieuze kans maakt om in het provinciebestuur te komen. Mogelijk lukt dat ook nog in Overijssel, Flevoland en Limburg, maar daar zijn de onderhandelingen minder vergevorderd. In de overige provincies kaatsten de gesprekken met de nieuwkomer al in een vroeg stadium af, onder meer omdat er niet of nauwelijks een verkiezingsprogramma was.

Een breekpunt in veel onderhandelingen is de energietransitie, maar in Zuid-Holland lijkt dat thema pragmatisch te worden opgepakt. FvD, VVD en CDA zeggen ‘veel mogelijkheden’ te zien in innovaties als restwarmte, geothermie en waterstof. Daarnaast kan er een onderzoek worden begonnen naar de bouw van een kern- of thoriumcentrale.

Zuid-Holland heeft volgens de drie partijen genoeg windmolens op land gebouwd – de doelstelling van het Rijk voor de provincie (735,5 megawatt) is gehaald. ‘Het besluit over extra windmolens willen wij bij de gemeenten leggen’, aldus de provinciale FvD-fractieleider Roos. ‘CDA en VVD zijn daar ook tevreden mee. We hebben het er uitvoerig over gehad. We kiezen nu niet voor een dwingende rol van de provincie, maar hebben vertrouwen in de gemeenten.’

Roos heeft vertrouwen in een goede afloop van de onderhandelingen. ‘Anders moet je er niet aan beginnen. Maar het is echt aan de andere partijen of het gaat lukken. Gaat het ze nou om de inhoud of blijven ze op bijzaken hangen? Bijzaken gaan over uitspraken van Baudet. Daar moeten ze overheen stappen.’

In Zuid-Holland heeft FvD elf van de 55 zetels. De VVD heeft er tien, het CDA vier. Een nieuw college van Gedeputeerde Staten heeft de steun van minimaal 28 zetels nodig voor een meerderheid. Die vierde partij wordt gezocht op basis van een verkenning van zeven pagina’s over onder meer mobiliteit, wonen en landbouw.

Hans Wiegel formateur

Op 1 april trad Hans Wiegel in Zuid-Holland aan als informateur. Hij zei te willen aansturen op een ‘breed college’ met winnaar Forum voor Democratie en tweede partij VVD, aangevuld met nog eens drie partijen. Half april maakte Wiegel een ‘pas op de plaats’, omdat FvD, VVD en CDA onderling wilden onderhandelen.

Wiegel gaat de gesprekken vanaf nu weer begeleiden. Hij loofde de drie partijen donderdag voor het ‘relatief snelle resultaat’. Als volgende stap in het informatieproces nodigt Wiegel de andere fracties uit voor vervolggesprekken. Hij zal peilen of ze op basis van de verkenning van FvD, VVD en CDA, willen meedoen aan verdere inhoudelijke besprekingen.

Rob Roos (midden), fractieleider van Forum voor Democratie in Zuid-Holland, op 1 april, tijdens de startbijeenkomst van Hans Wiegel als informateur. Beeld ANP