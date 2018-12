Eerste prominent meldt zich voor race tegen Trump in 2020: de linkse senator Elizabeth Warren

Senator Elizabeth Warren viert in november haar herverkiezing als senator van Massachusetts. Beeld EPA

Met een economisch links georiënteerd programma is ze van plan de ontevreden kiezers uit de middenklasse voor zich te winnen, de groep die in 2016 Trump aan de overwinning hielp.

‘De Amerikaanse middenklasse ligt onder vuur’, zegt Warren in de video waarmee ze maandag haar kandidatuur bekendmaakte. ‘Hoe is dat zo gekomen? Miljardairs en grote bedrijven besloten dat ze een groter stuk van de taart wilden. Ze hebben politici gebruikt om een grote stuk voor hen af te snijden.’

Het is moeilijk te zeggen hoe groot de kans is dat Warren het in 2020 inderdaad gaat opnemen tegen Trump. Vermoedelijk gaan zich veel gegadigden melden. Ze zit net als senator Bernie Sanders in de linkervleugel van de Democraten. Sanders maakte het vier jaar geleden Hillary Clinton nog lastig om de Democratische kandidatuur binnen te slepen. Maar Warren lijkt met haar uitgesproken stijl de afgelopen jaren ook veel kiezers te hebben afgestoten.

Elizabeth Warren maakte internationaal naam tijdens de campagne van 2016 vanwege haar felle aanvallen op Trump. Zelf was ze geen kandidaat en vanaf de zijlijn viel ze de Republikeinse nieuwkomer hard en persoonlijk aan. Vrijwel niemand uit het Amerikaanse politieke establishment deed dat nog op dat moment.

Pocahontas

Trump noemde haar in zijn tweets consequent spottend ‘Pocahontas’, naar de beroemde 17de-eeuwse indianenvrouw, omdat Warren beweerde af te stammen van de oorspronkelijke bevolking van Amerika. De hele affaire deed Warren uiteindelijk weinig goeds. Uit een dna-test die ze in oktober openbaarde om haar gelijk te bewijzen bleek dat de afstamming van wel heel veel generaties geleden dateerde.