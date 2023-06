Eerste Nederlandse slavernijmomument werd 139 jaar na afschaffing geplaatst

Nationaal monument slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Beeld Robin Utrecht/ANP

Slavernij op (toenmalig) Nederlands grondgebied werd in 1863 afgeschaft. Het verbreken van de ketenen (Ketikoti) wordt in Suriname al sinds 1963 met een standbeeld, Kwakoe, gememoreerd. In Nederland duurde het tot 2002 voordat het Nationaal monument slavernijverleden werd geplaatst, in Amsterdam. Daarna volgde de Levensboom, tevens in Amsterdam, in 2003.

Einde slavernij Slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd in 1863 afgeschaft. In Suriname moesten de vrijgemaakten nog tien jaar doorwerken op de plantages. Iets eerder, in 1860, was de slavernij afgeschaft in delen van Nederlands-Indië. Maar op Bali, Soembawa en Samosir en in de Nederlandse Goudkust in het huidige Ghana duurde het nog langer voor de slavernij werd afgeschaft, op Samosir zelfs tot 1914.

Middelburg was in 2005 de tweede Nederlandse gemeente met een slavernijmonument. ‘Maar vooral de laatste jaren krijgt het slavernijverleden steeds meer aandacht vanuit overheid en instanties’ vertelt een woordvoerder van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). ‘Vroeger moesten we vechten om gezien te worden, nu werken we samen met bijvoorbeeld ministeries en de gemeente Amsterdam’.

Inmiddels telt Nederland officieel acht slavernijmonumenten, waarvan er twee, die in Utrecht en Almere, op vrijdag zijn onthuld. Vlaardingen heeft 50 duizend euro vrijgemaakt voor een monument.

De gemeenteraad van Vlissingen stemde in 2021 tegen de plaatsing van een monument. Angélique Duijndam van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland besloot het heft in eigen handen te nemen: op vrijdagochtend plaatste ze een slavernijmonument (het negende van Nederland) op de boulevard. ‘Ik vind oprecht dat Vlissingen met zijn grote rol in de slavenhandel een monument verdient, om mensen te voorzien van kennis’, zegt Duijndam. De goudkleurige kom, gemaakt door kunstenaar Zeus Hoenderop, staat op een anderhalve meter hoge pilaar, met daaronder een scheepsketting.