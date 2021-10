Eerste Nederlandse energiebedrijf bezwijkt onder hoge gasprijs: ACM trekt vergunning Welkom Energie in

Geertruidenberg. Beeld ANP XTRA

Het is het eerste Nederlandse energiebedrijf dat bezwijkt onder de last van de hoge mondiale energieprijzen. Eneco neemt per 1 november de kaartenbak met klanten over van Welkom Energie. Ook tot die tijd zijn de huishoudens verzekerd van stroom en gas. Na dertig dagen kunnen ze overstappen naar een andere leverancier dan Eneco.

Welkom Energie moest door de koude winter meer verbruik voor klanten voorfinancieren dan voorzien. Daar kwam vervolgens de hoge gasprijs overheen. De onverwachte en vooral explosieve prijsstijging kon het bedrijf niet bolwerken, laat Eneco weten. Welkom Energie klopte hierover zelf aan bij de ACM en regelde dat de klanten bij Eneco ondergebracht konden worden.

Nieuw contract

De ACM mag de Welkom Energie-klanten dan geruststellen met de boodschap dat ze niet zonder stroom of gas komen te zitten, financieel kunnen ze het wel gaan voelen. Klanten krijgen van Eneco namelijk een nieuw contract op basis van de huidige hoge energieprijzen.

Dat die stijgingen niet mals kunnen zijn, bleek eerder deze maand. Vandebron kondigde toen aan voortijdig de variabele tarieven per 1 november te verhogen. Normaal gebeurt dit alleen op 1 januari en 1 juli. Voor een gemiddeld huishouden dat afneemt bij Vandebron gaat de prijs volgende maand met zo’n 135 procent omhoog. Een verschil van 900 euro op jaarbasis.

Vandebron is niet het enige energiebedrijf dat voortijdig de klappen van de hoge gasprijs probeert op te vangen met het doorberekenen van de kosten aan klanten. Eerder deden Pure Energie, Om en Vrijopnaam dit al per 1 oktober. Zij hopen daarmee te voorkomen dat ze net als Welkom Energie ten onder gaan.

Meer verrassingen

De klanten die overgaan naar Eneco kunnen behalve een hogere prijs mogelijk nog meer verrassingen tegemoet zien. Het is de vraag of Welkom Energie aan al haar verplichtingen kan voldoen. Welkom Energie heeft toegezegd dat alle klanten een eindafrekening krijgen van het bedrijf, meldt de ACM. Maar wie nog geld tegoed heeft van het bedrijf, bijvoorbeeld een welkomstbonus of omdat er een hoog termijnbedrag vooruit is betaald, ziet dit geld mogelijk niet terug.

De gasprijs stijgt al sinds april, maar sinds september is het echt feest voor gasproducenten. De oorzaak is simpel: de vraag naar gas is wereldwijd enorm. Om legio redenen: vanwege het koude voorjaar, de stijgende vraag doordat de wereldeconomie aantrekt, de wens minder kolen te stoken voor de elektriciteitsproductie.

Ondertussen blijft het aanbod achter. In het Nederlandse geval vanwege het Groningse gasveld dat langzaam dicht gaat.

Onderzoekers van ABN Amro verwachten niet dat de problemen vanwege de hoge gasprijs zomaar voorbij zijn. Dit voelen niet alleen huishoudens in de portemonnee, maar ook bedrijven die voor hun processen afhankelijk zijn van gas. Tal van bedrijven hebben hun productie al teruggeschroefd of helemaal stopgezet. Zoals Aluminium Delfzijl. ABN Amro verwacht dat de problemen voor dit soort bedrijven in ieder geval volgend jaar nog zullen aanhouden.