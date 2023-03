Eerste moderne mens op Nederlandse bodem had zwarte huidskleur en blauwe ogen

Illustratie van mesolithische jager-verzamelaars in Doggerland (ca. 9.000-6.000 v.Chr.). Beeld Kelvin Wilson

Dat blijkt uit genetische analyse van acht stukjes menselijk bot, opgeraapt aan de Hollandse kust en gevonden in vissersnetten. ‘Onze voorouders werden altijd neergezet als van die stoere, blanke types. Maar ze zagen er toch wat anders uit’, zegt archeoloog en dna-expert Eveline Altena, die de analyse uitvoerde. ‘De oudste moderne inwoners van ons land hadden een donkere huid en blauwe ogen. Deal with it’, grapt Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden.

Onverwacht komt de ontdekking niet. Zo reageerde Engeland vijf jaar geleden verrast toen het Londense Natural History Museum een reconstructie presenteerde van de ‘Cheddar Man’, een iconisch, tienduizend jaar oud fossiel van wat de ‘eerste Brit’ is komen te heten. De Cheddar Man was zwart. Vast een bedenksel van woke, linkse wetenschappers, mopperden critici destijds nog.

‘Misschien is de tijd er nu meer rijp voor’, denkt Amkreutz. Op een recente tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden werden de oerjagers van de Noordzee ook al voorgesteld als donkere mensen. Afgelopen jaren vond men de genen voor een zwarte huidskleur ook in oerbotten uit onder meer Noorwegen, Denemarken en Luxemburg. ‘En nu is dit voor het eerst met genetisch bewijs voor het Nederlandse materiaal aangetoond’, zegt Amkreutz. ‘Toch belangrijk, want dit helpt in te zien dat er niet een witte oerpopulatie van Europa is.’

Vitamine-D-tekort

De zwarte oer-Hollanders leefden in het huidige Nederland en het gebied genaamd Doggerland, dat zich voor de kust uitstrekte op wat nu de bodem van de Noordzee is. Daar jaagden ze op wild, zoals oerossen, herten en vogels, en vingen ze vis. Gaandeweg veranderde het landschap, van bosrijk naar meer open en moerassig. ‘Dit was een rijke wereld, waar deze mensen een goed leven konden leiden’, zegt Amkreutz.

Pas veel later, met de opmars van de landbouw vanuit het huidige Turkije en vervolgens met de komst van steppenvolkeren vanuit het oosten, kregen de inwoners een steeds lichtere huidskleur. Dat ging geleidelijk, naar schatting vijf- tot drieduizend jaar voor Christus. De zwarte bevolking zal deels zijn weggetrokken, al zitten er nog altijd ‘spoortjes’ van de jager-verzamelaars in ons dna, zegt Amkreutz. Vermoedelijk was de lichte huidskleur vooral een aanpassing op het vitamine-D-arme, granenrijke voedsel van landbouwers. Een lichtere huid laat meer zon door en zorgt zo voor meer aanmaak van die vitamine.

De Nederlandse bevindingen maken deel uit van een enorme genetische atlas van hoe de jager-verzamelaars de afgelopen 35 duizend jaar door Europa trokken. Ook de jager-verzamelaars in België, Frankrijk en Duitsland moeten zwart zijn geweest, volgt daaruit. Veel verder in het oosten hadden mensen een lichtere tint, en donkere ogen. In het westen was de genetische markering voor zo’n lichtere huid ‘bijna volledig afwezig’, aldus de wetenschappers, in vakblad Nature.

Alsof je een gordijn wegtrekt en in één klap tienduizenden jaren geschiedenis onthult, zo komt de publicatie over. De genetische gegevens van liefst 356 opgegraven oerskeletten uit veertien landen, zette het internationale team onder leiding van Cosimo Posth van de universiteit van Tübingen op een rij. 116 daarvan, waaronder ook de Nederlandse vondsten, zijn nieuw.

Strenge ijstijd

Door het genenpakket van oermensen met elkaar te vergelijken, kunnen onderzoekers uitlezen wie ongeveer met wie in dezelfde bevolkingsgroep zat, en welke groep zich op welk moment waar bevond. ‘Dit is de meest omvangrijke studie van dna-data van vroegmoderne mensen in Europa tot dusver’, zegt Amkreutz. ‘Dat zet altijd dingen op zijn kop.’

Moderne mensen kwamen ongeveer vijftigduizend jaar geleden binnendruppelen in Europa, waar ze geleidelijk de neanderthalers opvolgden. De periode werd ruwweg doormidden gehakt door een strenge ijstijd, het ‘glaciale maximum’ tussen 26- en 19 duizend jaar geleden. In die tijd werden de moderne mensen teruggedrongen naar Zuid-Europa, blijkt uit de nieuwe gegevens. In Italië verdwenen de jager-verzamelaars nagenoeg helemaal, zeker nadat er na het ijstijdmaximum vanuit de Balkan een nieuwe groep was binnengekomen.

Na de ijstijd keerden de jagers vanuit het zuiden in golven terug en bereikten ze ook ons land. Daar vormden ze een uitgestrekte genetische groep, genaamd het Oberkasselcluster; vernoemd naar een in 1914 vlak bij Bonn opgegraven en inmiddels beroemd steentijdgraf, met daarin een man, een vrouw en hun hond. Wit, blond en met blauwe ogen is ook van die ijstijdjagers steevast de, naar nu blijkt onjuiste, reconstructie.

Venusfiguurtjes

Wat meer voor fijnproevers is de wonderlijke ontdekking dat er achter de oercultuur genaamd het Gravettien (naar schatting 33- tot 26 duizend jaar geleden) niet één volk zat. Hoewel de Gravettienmensen overal dezelfde wapens, werktuigen en iconische Venusfiguurtjes achterlieten, was er sprake van twee genetisch van elkaar gescheiden groepen – een oostelijke en een westelijke tak. De cultuur verdween tijdens het ijstijdmaximum.

Voor de Nederlandse gegevens werkte Altena met drie stukken schedel, twee kiezen, een kaakbot, een bovenarm en een dijbeen, van bij elkaar zeven mannen en één vrouw die leefden tussen de elf- en achtduizend jaar geleden. Alle vondsten kwamen aan het licht in vissersnetten, of werden door fossielenjagers opgeraapt bij zandopspuitingen. ‘Nog steeds wordt er maandelijks wel iets gevonden’, zegt Amkreutz. ‘Dat toont het enorme belang aan van burgerwetenschap.’

In totaal zijn er nu ongeveer tweehonderd menselijke fossielen beschikbaar voor onderzoek, vertelt Altena vanuit de Harvard Medical School in Boston, waar ze momenteel onderzoek doet. ‘En er blijven continu nieuwe stukken binnenkomen. We hebben heel mooi de grote lijn kunnen uitzetten. Nu is de vraag: kunnen we nog meer inzoomen op regionale ontwikkelingen? Hoe groot waren de groepen waarin men leefde? Hoe waren die samengesteld? Dat is momenteel allemaal in onderzoek.’