Eerste militairen melden zich in zorghotel voor ‘extra handen aan het bed’

Donderdag ruilen de militairen hun uniform in voor beschermende medische kleding. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Om het nijpend personeelstekort in de coronazorg enigszins te verlichten, worden sinds woensdag medisch geschoolde militairen ingezet in zorginstellingen. In totaal heeft defensie hiervoor honderd man ter beschikking gesteld. Tien daarvan zullen tot minstens 19 januari fulltime meedraaien in het Apeldoornse zorghotel Chrysant. De zorginstelling moest afgelopen week vanwege personeelsproblemen het aantal beschikbare bedden al terugschroeven van 32 naar 15.

De militaire inzet volgt na een brandbrief van de Veiligheidsregio’s Twente, Groningen en Gelderland. Daarin waarschuwden de Veiligheidsregio’s dat vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen het ‘zwartste scenario’ dreigt, waarin het minimumniveau aan zorg niet kan worden geleverd. Inmiddels heeft volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de coronazorg al dusdanige proporties aangenomen dat tientallen ziekenhuizen de zogenoemde ‘kritisch planbare zorg’ niet meer kunnen verlenen. Dit betreft zorg die binnen zes weken moet worden gegeven, zoals operaties en behandelingen wegens kanker. Maandag kondigde minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus aan dat de veiligheidsregio’s vanaf deze week kunnen rekenen op militaire hulp.

Op het moment is defensie bezig met ‘fact-finding missions’ op andere zorglocaties in Twente en Groningen om uit te zoeken welke hulp precies nodig is. Dat heeft zorgorganisatie Dignis in Groningen zeventien medisch geschoolde militairen opgeleverd die zullen helpen bij de coronazorg. Het gaat om vier verpleegkundigen, vier verzorgenden en ondersteunend personeel. Het bepalen van de medische behoeften gebeurt in overleg. Hieraan doen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Defensie mee, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.

Geen oneindig reservoir

De krijgsmacht zet zich al vanaf het begin van de coronacrisis in om de zorg en de logistiek daaromheen te ontlasten. Eerder werden er duizend militairen beschikbaar gesteld voor hulp bij de teststraten. Nu dit op orde is, kunnen deze duizend ook op andere plekken aan de slag, zoals in de vaccinatiestraten, stelt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie kan dit aantal mensen worden ingezet zonder dat het impact heeft op de rest van de lopende operaties.

Minister van Defensie Ank Bijleveld waarschuwt wel dat het leger niet over een oneindig reservoir beschikt dat ingezet kan worden. ‘Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten. Wel springen we bij om het nu al overbelaste zorgpersoneel te helpen. Met ‘handjes’, maar bijvoorbeeld ook logistieke ondersteuning.’

Persmoment

In Apeldoorn wordt de militaire assistentie woensdag ingeleid met een ‘persmomentje’. Als de schuifdeuren van zorghotel Chrysant in Apeldoorn opengaan, lopen er drie bonkige militairen naar buiten. Luitenant-kolonel Age-Jan Schrijer, commandant van de 11e Geneeskundige Compagnie en zijn twee collega’s Jonker en Moheb posteren zich voor de ingang en staan een kluitje koukleumende journalisten op gepaste afstand te woord. Op de achtergrond kijken bejaarde bewoners en zorgpersoneel van Chrysant toe terwijl de militairen vragen over hun aanwezigheid op een civiele zorglocatie beantwoorden.

Schrijer, verantwoordelijk voor de inzet van de geneeskundige eenheid, vertelt dat zijn collega’s in Chrysant alle denkbare hulp aan bed zullen verlenen. Van lakens verschonen tot het omkleden van bewoners. ‘Wij willen gewoon ingezet worden waar Nederland ons nodig heeft. We zijn als Defensie al sinds maart bezig om het land door deze moeilijke tijd te helpen.’

Woensdag zijn Schrijers collega’s nog niet direct ingezet in Chrysant. De militairen waren voornamelijk aanwezig om het zorghotel te ‘verkennen’ en kennis te maken met het zorgpersoneel. Vanaf donderdag zullen ze zelf ingezet worden. Hun militaire uniform zullen ze dan inruilen voor beschermende medische kleding.