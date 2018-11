Eerste migranten uit karavaan zijn nu vlak bij Amerikaanse grens: tientallen beklimmen hek in Mexico

Migranten uit de karavaan beklimmen het grenshek bij Tijuana. Beeld EPA

De migranten beklommen het deel van het grenshek langs de kust. Ze werden niet tegengehouden door de Mexicaanse grenspolitie. Na een halfuur stopten de migranten met hun actie.

De Amerikaanse grenspolitie heeft de grens extra versterkt. Twee grote grensovergangen werden de afgelopen dagen beveiligd met prikkeldraad en hekken om te voorkomen dat de migranten illegaal de grens oversteken. Tijuana bevindt zich op zo’n 40 kilometer van San Diego. De grenspolitie sprak van een ‘potentieel veiligheidsrisico’.

De honderden migranten maakten deel uit van een karavaan van duizenden migranten uit voornamelijk Honduras, die een maand geleden richting de VS trok. Een deel van deze karavaan wist de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad te bereiken, maar zo’n vierhonderd van hen besloten de groep te verlaten. Zij trokken in bussen naar Tijuana.

Onder hen bevinden zich zo’n zeventig transgenders die asiel willen aanvragen in de VS. De migranten zeggen de armoede en het geweld van bendes te ontvluchten. Hulpverleningsorganisaties verwachten dat nog meer migranten in de komende dagen zullen aankomen in Tijuana.

Niet te voet, maar in bussen arriveerden de migranten dinsdag in de Mexicaanse grensstad Tijuana. Beeld EPA

Bezoek minister

De Amerikaanse minister van Defensie Mattis zal vandaag de grens met Mexico bezoeken. Het is zijn eerste bezoek aan de ruim zevenduizend militairen die president Trump naar het grensgebied heeft gestuurd om te voorkomen dat de duizenden migranten uit Midden-Amerika illegaal de VS binnenkomen.

De militairen versterken de grens en helpen de grenspolitie. Ze bewaken de grens echter niet omdat het leger bij wet is verboden om ingezet te worden in de VS.

Trump probeerde de migranten vrijdag te ontmoedigen om illegaal de grens over te steken met een nieuwe maatregel. De Amerikaanse wet bepaalt dat iedereen die de VS binnenkomt, legaal of illegaal, asiel kan aanvragen, maar met een presidentieel besluit maakte Trump het aanvragen van een asielvergunning onmogelijk voor migranten die illegaal het land zijn binnengekomen.

De president zei dat de maatregel nodig was om de nationale veiligheid van de VS te beschermen. Mensenrechtenorganisaties hebben aangekondigd de maatregel aan te zullen vechten bij de rechter.

President Trump heeft Mexico en landen in Midden-Amerika bekritiseerd dat ze de migranten niet tegenhielden tijdens hun tocht naar de Amerikaanse grens. Beeld EPA

Liever gevangen in Amerika dan terug

De migranten die in Tijuana zijn aangekomen, zeiden echter dat de maatregel hen er niet van zal weerhouden om naar de VS te gaan. ‘Ik zit nog liever gevangen in Amerika dan dat ik terug moet naar mijn land’, zei Nelvin Mejía, een transgender die met zeventig anderen in de stad aankwam om asiel aan te vragen in de VS. ‘Afgelopen maand hebben ze mijn partner gedood en ik wil niet ook zo eindigen.’