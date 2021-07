Eerste medaillewinnaars in Tokio gehuldigd in Scheveningen, dat de magie van de Olympische Spelen wil verspreiden

Wielrenster Annemiek van Vleuten samen met haar moeder Ria op het Olympic Festival in Scheveningen. Op de Olympische Spelen in Tokio heeft ze deze week een zilveren en een gouden medaille behaald op het onderdeel wegwedstrijd en tijdrijden op de fiets. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Bijna 45 kilometer per uur in haar eentje op de fiets – uiteindelijk naar een gouden medaille! Geef een waaaaaanzinnig applaus voor deze topvrouw: Van Vleuten!’ Op het strand van Scheveningen klappen circa duizend bewonderaars in strandstoelen en op tribunes, aangespoord door presentator Humberto Tan, voor de kleine vrouw in oranje trainingspak op het buitenpodium. DJ Rutger zet een vette beat in, de rookmachines slaan aan en Annemiek van Vleuten springt schuchter op en neer. Op haar borst stuiteren twee blinkende medailles in de avondzon. Haar moeder zegt in de microfoon: ‘Ik ben trots op je.’

Tussen het publiek van het Holland Heineken (T)huis zitten dit jaar niet alleen familie en vrienden van de medaillewinnaars, maar ook dagjesmensen. Die hebben 13,50 euro betaald om ‘de magie van de Olympische Spelen’ te beleven. Zij kunnen op het Olympics Festival in Scheveningen de hele dag sporten proberen als kanovaren, klimmen, beachvolleyballen, boksen of BMX-en op mini-arena’s die tientallen sportbonden hebben uitgezet op het strand. Met aan het einde van de dag – als het meezit – een feestje: de inhuldiging van èchte Olympiërs. En vandaag zit het heel erg mee.

Skateboardbaan

‘Ik aarzel’, zegt Sacha Zeeman uit Alkmaar die ’s middags weifelend bij de skateboardbaan staat. De sport die dit jaar debuteert in Tokio is populair op het strand waar hellingen en obstakels zijn neergezet. De 29-jarige it-beheerder deed lang aan voetbal, maar probeert graag wat nieuws. ‘Ik ben alleen niet zo goed in evenwicht bewaren.’ Dat bleek volgens haar al meteen bij de skippybal race. Samen met haar moeder boekte Zeeman twee nachten in Den Haag om onder meer het Olympics Festival te bezoeken.

De magie van de Spelen schuilt volgens hen in de geboden variëteit. ‘Normaal zenden ze alleen voetbal en wielrennen uit, maar nu leef ik intens mee met sporten waarvan ik de spelregels niet eens ken!’ Tijdens de Olympische Spelen, stelt Zeeman, blijkt of je wel of niet een echt sporthart hebt. Haar moeder met verbazing in haar stem: ‘Nooit gedacht dat ik handboogschieten zo spannend zou vinden.’ Op het terrein bij de havenmonding van Scheveningen, kijken dagelijks honderden Nederlanders naar wedstrijden op grote buitenschermen, proberen een sport of bestellen wat bij de Campina Kwarkbar of Sushi-truck.

Copacabana

Het is de tweede keer dat de NOC-NSF een thuisblijffestival organiseert. De bond benaderde voor de Spelen in 2016 in Rio de gemeente Den Haag – voor een Nederlandse Copacabana – met als doel de Spelen dichter bij het publiek te brengen. Een onverwacht succes, concludeerden de initiatiefnemers, die ruim honderdduizend bezoekers telden. Nu mogen door corona dagelijks niet meer dan tweeduizend bezoekers het terrein op dat tot 8 augustus is geopend. Het geplande zwembad is geschrapt. ‘Het festival komt eigenlijk nu pas op gang’, zegt de NOC-NSF woordvoerder. Het frisse weer en de verplichte toegangstesten hielpen volgens haar niet, maar gelukkig staan vanavond veel medaillewinnaars tegelijk op het podium.

Wat opvalt bij een rondgang over het terrein: zonder het bedrijfsleven geen sport. Het waterbassin met 3 miljoen liter is betaald door verzekeraar Allianz, de lounge van twee verdiepingen waar medaillewinnaars en familie elkaar eindelijk in de armen kunnen vallen, is neergezet met de complimenten van de Nederlandse Loterij en de huldiging met Umberto Tan wordt u aangeboden door Heineken.

Dat bedrijf organiseerde tijdens de Olympische Spelen van Barcelona een huldigingsruimte op verzoek van de NOC-NSF, en bouwde dat concept voortvarend uit tot het geregistreerde merk Holland Heineken House. ‘Het is een uniek concept dat andere landen zijn gaan overnemen’, zegt sponsordirecteur Hans Erik Tuijt, die onderstreept dat de brouwer geen verband legt tussen alcohol en sportprestaties. ‘Het gaat ons om het feestje, daar hoort een biertje bij, met of zonder alcohol.’ De dampende, massale huldigen van eerdere Spelen komen wat hem betreft na corona weer terug.

Oranjegevoel

Vier vriendinnen uit Leiden zijn gekomen om meer van de Olympische sfeer mee te krijgen. ‘Je wordt ’s ochtends wakker en het spannendste is al voorbij’, zegt Marlot. ‘Hier kun je wedstrijden volgen die niet worden uitgezonden op televisie.’ De magie van de Spelen zit hen in de variëteit en in de onvoorspelbaarheid. Maaike: ‘Op een WK wint meestal de beste sporter, maar op de Spelen kunnen rare dingen gebeuren.’ Andere bezoekers noemen het oranjegevoel als bijzonder element. ‘Die vlaggen, die medaillespiegel; die hebben ze op geen enkel ander toernooi’, zegt een jongen bij het beachvolleyballen.

De gemeente Den Haag steekt bijna 1 miljoen euro in het festival. ‘Wij willen graag jongeren stimuleren te gaan sporten’, zegt programmadirecteur topsport Frans van de Ven. Tijdens het eerste festival gaf de stad vrijkaarten weg aan kinderen uit achterstandsbuurten, inclusief busvervoer via buurthuizen. Bijkomend voordeel: Den Haag zag opeens hoe zij het Noordelijk Havenhoofd, de no go area onder de Scheveningse stranden, kon herinrichten tot sportstrand. Door corona besloot Van de Ven de sporten dit jaar naar de buurt zelf te brengen. ‘Op acht locaties bieden wij tijdens de Spelen sportactiviteiten aan begeleid door topsporters. Dan staat een judoka als Ron Meyer, die de Spelen net niet haalde, op een pleintje met die kinderen te dollen. Dat is ook goud waard.’