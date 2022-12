Eerste marathon op natuurijs woensdagavond in het Friese Burgum

Disciplinemanager Willem Hut meet samen met anderen de dikte van de ijsvloer in het Friese Burgum. Beeld ANP

Voor het organiseren van een marathon moet het ijs overal minimaal 3 centimeter dik zijn. In het Overijsselse Haaksbergen, het Groningse Noordlaren en het Drentse Nieuw-Buinen is het afgelopen nacht niet gelukt om de ijsvloer op de gewenste dikte te krijgen.

‘Over de hele baan was de dikte minimaal 3 centimeter en op sommige plekken rond de 4 centimeter’, aldus een woordvoerder van de schaatsbond. ‘De komende uren gaan gebruikt worden om het ijs te prepareren en netter te maken.’

De KNSB verwacht zo’n 1000 tot 2000 toeschouwers in Burgum. ‘Het is de eerste keer dat hier een marathon wordt geschaatst, dus een aantal zaken is nog een beetje onduidelijk. Maar er is genoeg plek rondom de baan om tribunes op te bouwen.’

De vrouwen gaan om 18.30 uur van start, de mannen beginnen om 19.30 uur. De vrouwen gaan zeventig ronden van 400 meter rijden, de mannen honderd ronden. Bij zowel de vrouwen als de mannen doen er zo’n 75 deelnemers mee, schaatsers uit de topdivisie worden vergezeld door zo’n 25 beloften.

IJsclubs openen natuurijsbanen

Meerdere ijsclubs openen woensdag opnieuw hun natuurijsbanen. Onder meer de Doornsche IJsclub in het Utrechtse Doorn, de Winterswijkse IJs Vereniging (WIJV) in Gelderland en Hard Gaat ie in het Zuid-Hollandse De Lier zijn net als dinsdag geopend voor schaatsers. Ook de Oosterbeekse IJsvereniging in Gelderland is woensdag opengegaan. Dinsdag konden schaatsers daar nog niet de natuurijsbaan op. Niet overal lukt het ijsclubs om de natuurijsbanen woensdag te openen.

Bij Hard Gaat ie zijn ze de ‘hele nacht in de weer geweest’ om de natuurijsbaan weer gereed te maken voor schaatsers. ‘Aan de conditie van het ijs te zien, kunnen we de hele dag schaatsen’, aldus een woordvoerder. De Doornsche IJsclub verwacht een vergelijkbare dag als dinsdag. ‘s Middags gaat de ijsbaan tot 16.30 uur open en in de avond mogelijk opnieuw. In Winterswijk is de natuurijsbaan in de middag en avond open.