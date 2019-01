Eerste marathon op natuurijs maandagavond op ijsbaan van Haaksbergen

Schaatsliefhebbers begeven zich op natuurijs in de Friese Ryptsjerkerpolder. Beeld ANP

Nederland werd zondag na een kraakheldere en koude nacht wakker in een stralend winters landschap, waar zelfs al op enkele plekken voorzichtig geschaatst kan worden.

Door het KNMI werd in de nacht van zaterdag op zondag in De Bilt een minimumtemperatuur van 5,2 onder nul gemeten. Leeuwarden had met -10,2 graden de koudste meting van het land. Door het heldere en het windstille weer kon het ijs hard groeien en werd er door het hele land op verschillende plekken geschaatst. Zij het op zeer dun ijs. Zo kwamen er prachtige beelden uit de Ryptsjerksterpolder, traditioneel een van de eerste plekken in Friesland waar als eerste geschaatst kan worden. En her en der waagden de eerste lichte schaatsertjes zich zelfs al op het snerpende ijs van vijvers en sloten. Soms hield het, soms niet.

Een schaatsliefhebber op natuurijsbaan Hard Gaat-Ie in De Lier. Beeld ANP

Ook gingen verspreid over het land zondagochtend al enkele ijsbanen open, waar de vrijwilligers de hele nacht bezig waren geweest met het opspuiten van de laagjes ijs.

Onder die banen waren ook al de ijsbanen van Noordlaren en Nieuw-Buinen. Samen met de baan in Haaksbergen zijn die twee clubs nog in de race om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Hoewel nog geen van de banen zondag aan de minimale ijsdikte van 3 centimeter zat, heeft wedstrijdleider Willem Hut er veel vertrouwen in dat hij maandagochtend een van de banen zal uitverkiezen als ‘de eerste’.

Beeld ANP

Dooi en neerslag

De verwachting is dan dat de wedstrijd dinsdag verreden kan worden. Hut: ‘Maar dat blijft nog wel even spannend want die dag is er overdag ook dooi en neerslag voorspeld. Sneeuw kunnen we goed hebben, maar als het gaat regenen is het snel gedaan.’ Na dinsdag is de schaatskans nog zeker niet verkeken, want ook de rest van de week blijft het volgens de voorspelling van het KNMI ’s nachts licht tot matig vriezen.

De ijsgroei stelt een deel van de marathonschaatsers intussen wel voor een klassiek dilemma. De topploegen zouden donderdag een belangrijke wedstrijd rijden op de Oostenrijkse Weissensee. Hut verwacht dat een deel van het peloton daardoor niet bij de primeur in Nederland zal zijn. ‘Ook op de wat langere termijn voorspellen de weerkaarten dat de winterkou nog wel even zal aanhouden. Dus sommige ploegen gokken er waarschijnlijk op dat ze bij terugkomst van de Weissensee zeker hier nog wat meer natuurijs zullen treffen. Laten we het hopen.’

IJspret in Doorn. Beeld ANP

Op het natuurijs in de Ryptsjerksterpolder worden grote rondjes geschaatst. Beeld Novum RegioFoto