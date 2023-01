Eerste maand prijsplafond kost schatkist ongeveer 1 miljard euro

Steeds meer huishoudens gaan gebukt onder de hoge gasprijs. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat blijkt uit cijfers die de uitvoerder van de maatregel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, donderdag heeft gepubliceerd. In totaal zijn bijna 8 miljoen kleinverbruikersaansluitingen voor elektriciteit aangemeld voor de regeling en ruim 7 miljoen voor gas en warmte. Daarvan heeft 70 procent dus een energiecontract waarvan de prijzen zo hoog zijn dat zij aanspraak maken op compensatie via het prijsplafond.

Om die compensatie te betalen heeft de RVO in januari ruim 900 miljoen euro aan voorschotten overgemaakt naar 62 energiebedrijven. Er bestaat een goede kans dat lang niet al dat geld wordt gebruikt, omdat veel huishoudens door de nog altijd hoge prijzen en het milde winterweer minder energie gebruiken dan hun energiebedrijf verwacht.

Toch staat eigenlijk wel vast dat de totale kosten van energiecompensatie in januari nog hoger zullen uitvallen. Want naast het prijsplafond is er ook nog een aparte compensatieregeling voor ruim een half miljoen huishoudens met zogenoemde ‘blokaansluitingen’. Omdat zij een aansluiting delen kunnen zij niet via het prijsplafond gecompenseerd worden. Zij ontvangen daarom een vast bedrag.

Het kabinet maakte woensdag al de hoogte van die bedragen bekend: zelfstandige huishoudens die zowel stroom als gas via een blokaansluiting krijgen, krijgen als compensatie voor de eerste zes maanden van dit jaar een bedrag van 1.137 euro overgemaakt. Ook die regeling gaat het kabinet dus nog flink wat geld kosten.

Dalende gasprijzen

Het prijsplafond voor energie werd afgelopen najaar met stoom en kokend water ingevoerd als antwoord op de sterk gestegen energieprijzen. Om Nederlanders meer zekerheid te bieden wat betreft hun energierekening krijgen huishoudens tot een bepaald energieverbruik maximumprijzen. Voor elektriciteit is dat een prijs van 0,40 cent per kilowattuur tot een maximumverbruik van 2.900 kilowattuur. Voor gas gaat het om 1,45 euro voor de eerste 1.200 kubieke meter gas en voor warmte is het 47,38 euro voor de eerste 37 gigajoule. Wie meer verbruikt dan die hoeveelheden betaalt voor dat deel gewoon de marktprijs.

Bij de invoering was al wel duidelijk dat dit voor de schatkist een erg dure maatregel zou worden, maar hoe duur was op voorhand niet te zeggen. Dat is immers volledig afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Daarbij werd rekening gehouden met een bedrag dat tussen de 5 en 20 miljard zou liggen.

Hoe hoog het bedrag uiteindelijk zal worden, is nog altijd onzeker. Maar de kans lijkt inmiddels groot dat het eerder richting de 5 miljard zal gaan dan richting de 20. De gasprijs op de groothandelsmarkt is afgelopen weken namelijk heel scherp gedaald. Dat gaat zich komende maanden vertalen in aanzienlijk lagere energieprijzen voor consumenten. Zo maakte BudgetEnergie woensdag al bekend dat enkel honderdduizenden klanten met een variabel contract vanaf februari een gasprijs onder de prijsplafondprijs gaan betalen.

Daarnaast is er vanaf 1 april een nieuwe regeling voor overstappen van energiebedrijf van kracht. Die regeling maakt het voor energiebedrijven weer aantrekkelijk om vaste energiecontracten aan te bieden. Bij de huidige gasprijzen zal dat zeker aanbiedingen gaan opleveren die voor langere termijn onder de prijsplafondprijs uitkomen. Mits de groothandelsprijs dus niet ineens weer hard omhoog gaat, is de verwachting dat steeds meer huishoudens tarieven zullen betalen die onder of minder ver boven de plafondprijzen liggen.