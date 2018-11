Eerste kindervragenuur in de Tweede Kamer: ‘Waarom mogen mensen onder de achttien niet stemmen?’

Kamervoorzitter Khadija Arib legt uit hoe de microfoon werkt. Beeld Marcel van den Bergh

De 150 blauwe zetels draaien heen en weer. Gespannen wiebelen de net iets te korte benen boven het groene tapijt. De publieke tribune is vol en rumoerig. Zodra premier Rutte binnenkomt, verandert dat in luidruchtig.

De leden van de Tweede Kamer geven hun plek dinsdag weg aan kinderen uit groep zeven en acht. Vijf kinderen van verschillende scholen mogen tijdens het eerste kindervragenuur een vraag stellen aan een minister.

Een uur eerder krijgt groep acht van de St. Josephschool uit Lisse lunch. Ze bewegen zich door het kleine zaaltje in de Tweede Kamer. Fons mag een vraag stellen aan Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs. Samen met zijn vader bedacht hij de vraag: hoe gaat de minister zorgen dat kinderen meer bewegen op school? ‘Wij hebben twee keer per week drie kwartier gym. Dat is veel te weinig’, zegt Fons. ‘We hebben te veel energie in de klas’, vindt Bjorn.

De klas heeft net geoefend met interrupties plegen en praten via de voorzitter. Dat is een lastige opgave. De klasgenoten van Fons hebben allemaal een vervolgvraag voorbereid. ‘Ik wil weten hoe lang het duurt voordat de wet wordt ingevoerd’, zegt Kayleigh. Kiki gaat vragen hoe lang het duurt voordat het lerarentekort is opgelost, want dat zou een oorzaak van het probleem kunnen zijn.

Na afloop geeft premier Rutte nog een paar High Fives terwijl hij de zaal uit loopt. Beeld Marcel van den Bergh

Traditie

In de plenaire zaal maken Kamerleden selfies met de leerlingen van de vijf basisscholen. Initiatiefnemer van het kindervragenuur Rens Raemakers (D66) wenst de kinderen succes. Voorzitter Khadija Arib opent de vergadering: ‘Ik hoop dat we hiermee een traditie introduceren.’ Ruby uit Almere stelt de eerste vraag aan premier Rutte: ‘Waarom mogen mensen onder de achttien niet stemmen?’

Rutte, die duidelijk niet te streng wil zijn, draait om het antwoord heen. Hij benadrukt dat kinderen op een andere manier hun stem kunnen laten horen. ‘Je kan in de leerlingenraad. Of zoals jullie nu doen: debatteren.’ De voorzitter vraagt of dit het antwoord is wat Ruby had verwacht. ‘Ja, wel een beetje’, geeft ze toe. ‘Niet zo snel opgeven’, zegt Arib. Ruby vraagt of er echt geen kans is dat de situatie verandert. Rutte moet haar teleurstellen, maar belooft de vraag deze week te behandelen in de ministerraad.

Fons is aan de beurt: ‘Wij gaan 27 uur per week naar school en daarvan moeten we 23,5 uur zitten.’ Net als de andere bewindslieden probeert Minister Slob zich eruit te praten. Hij vertelt hoe de scholen dit zelf kunnen oplossen. ‘Zo gaat dat vaak hier’, voegt de voorzitter eraan toe. Ook Slob doet een belofte: hij komt langs in Lisse om te kijken wat de school aan beweging doet.

Nog even een selfie. Beeld Marcel van den Bergh

Goede voorbereiding

Politici en kinderen zijn niet altijd een goede combinatie. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kreeg veel kritiek op zijn reactie op de achtjarige Nemr, die vroeg waarom hij terug moet naar Irak. Ditmaal hebben de ministers zich goed kunnen voorbereiden. Ze gebruiken zo weinig mogelijk jargon. ‘Een opa en oma die al oud, krom en gebrekkig zijn, dat gaat natuurlijk niet’, zegt minister de Jonge van Zorg op een vraag over het gebrek aan pleegouders. Minister Wiebes van Klimaat probeert het klimaatakkoord begrijpelijk te maken. ‘In 2050 hebben we geen gas meer. Jij bent dan in de veertig en ik dik in de tachtig’, zegt hij tegen Eline uit Enschede.

De scholieren zijn snel tevreden met de antwoorden. Arib zorgt af en toe voor een scherpe vervolgvraag die de minister tot antwoord dwingt. Iedere leerling dankt de voorzitter en de minister vervolgens uitvoerig. Het is het meest beschaafde debat in tijden. Vice-premier Hugo de Jonge kan wel wennen aan de vriendelijkheid: ‘Zo kan het dus ook.’

Onder luid applaus wordt het debat afgesloten. ‘Leuk, en niet eng’, reageren de leerlingen uit Lisse. Over of ze volgend jaar weer willen, zijn ze verdeeld. Voorzitter Arib ziet het wel zitten: ‘Het is de eerste keer dat de ministers met zo veel enthousiasme naar het Vragenuur zijn gekomen.’