Eerste Kamer vreest uitvoeringsproblemen bij invoering nieuwe pensioenstelsel

Martin van Rooijen en Martine Baay-Timmerman van 50Plus in de wandelhangen van het pensioendebat in de Eerste Kamer. Beeld David van Dam

De senaat boog zich maandag over de nieuwe pensioenwet die, als deze wordt aangenomen, de grootste hervorming van het stelsel ooit in gang zet. Pensioenfondsen krijgen dan tot 1 januari 2027 de tijd om het nieuwe stelsel in te voeren. Dat levert een enorme administratieve kluif op, meerdere fondsen gaven al aan te twijfelen of ze de deadline kunnen halen.

Onder aanvoering van Martin van Rooijen (50Plus), die bijna twee uur had aangevraagd voor zijn betoog, zetten de tegenstanders nogmaals uiteen hoe het mis kan gaan. De wet is zo complex dat ‘zelfs extra tijd niet meer helpt’, zei Van Rooijen. Ict-problemen door capaciteitstekort, ‘filevorming’ als de fondsen gelijktijdig overgaan; de problemen kun je al zien aankomen, aldus de senator. ‘De eerste ijsschotsen dienen zich al aan, maar de Titanic vaart rustig verder.’

Fervent tegenstander

Van Rooijens kritische marathonbetoog was geen verrassing. Samen met enkele andere partijen, waaronder de PVV en de SP, is hij al langer een fervent tegenstander van de wet. Hij ziet het liefst dat de hele pensioenhervorming wordt geschrapt. Volgens de 50Plus-senator begaat het kabinet een fout door het huidige stelsel te vervangen, zit de nieuwe wet vol fouten en wordt het pensioen ‘onzekerder’. Hij vreest een ‘pensioenaffaire’ als de wet doorgaat. ‘Houd het oude bij het oude.’

Voor het verwerpen van de wet lijkt echter geen meerderheid te ontstaan. De hoop van de tegenstanders was voorafgaand aan het debat vooral gevestigd op coalitiepartij CDA nadat het wetenschappelijk instituut van die partij dit weekend had opgeroepen om tegen de wet te stemmen. CDA-senator Ria Oomen werd meermaals gevraagd waarom ze zich niet aansloot bij haar partijgenoten, maar Oomen benadrukte steeds dat haar fractie zelfstandig een beslissing neemt en veranderde haar standpunt niet.

Wat betreft de zorgen over een naderend ‘uitvoeringsdrama’ kregen de tegenstanders maandag wel degelijk bijval. Al direct aan het begin van het debat vroeg GroenLinks-senator Roel van Gurp aan minister Carola Schouten (Pensioenen) om de invoering twee jaar uit te stellen als dat de komende jaren nodig blijkt. ‘We hebben niks aan weer een uitvoeringsdebacle’, zei hij.

‘Falen onder hoogspanning’

Ook CDA’er Oomen benadrukte dat ze garanties wil van de minister dat de invoering niet te snel gaat. Net als GroenLinks wil zij dat de deadline voor de fondsen opschuift, mogelijk zelfs tot 2030. PvdA-senator Ferd Crone wil ook meer tijd om het stelsel in te voeren. Hij vreest ‘falen onder hoogspanning’ als de fondsen niet meer ruimte krijgen.

Crone vroeg daarnaast om duidelijkheid van minister Schouten over een regeling waarmee mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen. Nu bestaat er al een regeling, maar die is tijdelijk en loopt in 2025 af. Voor de zomer zou er duidelijkheid komen over nieuwe afspraken, maar die is er nog niet. Voor de PvdA is het een ‘cruciaal onderdeel’.

Minister Schouten kan de vragen van coalitiepartij CDA niet zomaar naast zich neerleggen. En ook de PvdA en GroenLinks moet ze tevredenstellen; de steun van de linkse partijen is noodzakelijk om de wet door de senaat te krijgen aangezien de regeringscoalitie daar een minderheid heeft.

Hoewel de behandeling van de wet al een half jaar vertraging opliep, heeft Schouten tot nu toe altijd vastgehouden aan de deadline. In december benadrukte zij dat 2027 nog steeds haalbaar is. Een duidelijke deadline biedt de fondsen volgens haar juist duidelijkheid. Maar om de voorstanders binnenboord te houden, moet Schouten dinsdag op z’n minst de grootste zorgen wegnemen.