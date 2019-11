Eerste Kamer steunt motie tegen subsidie op houtstook

Opslag van biomassa in Geertruidenberg, Beeld Raymond Rutting

Maar de vraag is wat die motie eigenlijk betekent. Koffeman had aanvankelijk willen vragen alle subsidie op het stoken van hout te staken, maar daarvoor leek hij geen meerderheid te zullen krijgen. Op verzoek van de Partij van de Arbeid snoerde hij zijn motie vervolgens in tot alleen de bijstook van hout in kolencentrales.

Daarop trok minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in één ruk een heleboel tanden uit de motie. Hij legde de motie zo uit dat er geen nieuwe subsidies op bijstoken in kolencentrales meer moeten worden toegezegd. En dat, zo merkte hij op, is al lang staand regeringsbeleid. Zolang de Eerste Kamer niet oproept om toegekende subsidies in te trekken, zei hij geen moeite te hebben met de motie. Daarop voelden ook drie van de vier regeringspartijen zich vrij de motie te steunen.

Koffeman noemde de manoeuvre ‘het rookgordijn van Wiebes’. Volgens hem was de Kamer wel degelijk van zins zich uit te spreken tegen het subsidiëren van alle houtstook. Hij zei volgende week met een nieuwe motie te zullen komen, een die verder gaat en de regering zal oproepen te stoppen met alle subsidies op het stoken van hout.

‘Opstoken van bossen’

In 2017 kende het kabinet subsidies toe aan het bijstoken van hout in kolencentrales, tot in totaal 3,6 miljard euro, uit te keren tot en met 2027. Er zijn ook honderden biomassacentrales gebouwd en in de maak, voor verwarmingsdoeleinden. De grootste daarvan is een centrale die in Diemen moet verrijzen voor de stadsverwarming van Almere en een deel van Amsterdam. Ook die zullen allemaal subsidies krijgen, voor vele miljarden.

De afgelopen jaren is de weerstand tegen houtstokerij gegroeid. Het stoken van hout levert meer luchtvervuiling op dan het stoken van steenkool, vooral meer fijnstof maar ook meer stikstof. Volgens de tegenstanders is hout stoken slechter voor het klimaat dan kolenstook. Dat laatste is in de wetenschap omstreden. Het klopt dat het opwekken van een eenheid energie met hout meer CO 2 -uitstoot oplevert dan met kolen. Maar voorstanders wijzen erop dat bossen, zo lang ze duurzaam worden beheerd, in de komende tientallen jaren die CO 2 weer opnemen. Tegenstanders zoals de Partij voor de Dieren zien dat anders; die spreken consequent van het ‘opstoken van bossen in centrales’.