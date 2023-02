Eerste Kamer stemt in met minimumloon per uur: salarisverhoging op komst voor honderdduizenden Nederlanders

Mei 2020: Bij het monument van Willem Drees op de Hofplaats in Den Haag, nabij de Tweede Kamer, krijten actievoerders de eis van een minimumuurloon van 14 euro op de stoep. Beeld Martijn Beekman

Dit is het gevolg van de invoering van het minimumloon per uur. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het initiatiefwetsvoorstel dat vier jaar geleden werd ingediend door toenmalig PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Nu is er nog een minimumloon per maand. Dat minimummaandloon is hetzelfde voor iedereen die het minimumloon verdient, of er nu per week 36 uur, 38 uur of 40 uur wordt gewerkt. Bij de invoering van het minimumloon per uur wordt het uurloon bij een 36-urige werkweek als uitgangspunt genomen. Daardoor gaan degenen die het minimumloon verdienen met een 38-urige en 40-urige werkweek er fors op vooruit.

Na Van Dijks vertrek uit de Tweede Kamer vorig jaar werd de verdediging overgenomen door zijn opvolger Barbara Kathmann en GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug. In de tussentijd nam de coalitie van VVD, D66, CDA en CU het idee ook over in het regeerakkoord. Daardoor was een meerderheid in het parlement verzekerd.

Uitzendkrachten

Veel uitzendkrachten werken in sectoren waar de werkweek langer is dan 36 uur. Zo geldt in de schoonmaak een 38-urige werkweek net zoals in de horeca en het slagersbedrijf. In de metaal- en elektrotechnische industrie geldt een 40-urige werkweek. In Nederland werken volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 439 duizend mensen die het minimumloon uitbetaald krijgen.

Het minimumloon is nu 1.934 euro bruto per maand. Het wordt halfjaarlijks verhoogd met de gemiddelde cao-loonstijging. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat werkgevers zo’n 140 miljoen euro extra kwijt zijn door de invoering van het minimumuurloon. Maar volgens het Centraal Planbureau zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid ‘verwaarloosbaar klein', het hoeft dus geen banen te kosten. De verandering heeft geen gevolgen voor uitkeringen zoals AOW en bijstand die aan de hoogte van het minimumloon zijn gekoppeld.

Opmerkelijk waren in de slotronden van het debat de bezwaren van de VVD. Die partij was gevoelig voor protesten van winkeliers die klagen over rap stijgende loonkosten, maar stemde toch voor. Alleen Forum voor Democratie en een afsplitsing daarvan, de fractie Frentrop stemden in de senaat tegen. Op 1 januari dit jaar is het minimumloon al met 10 procent verhoogd.

Reparatie

De omrekening van het minimumloon naar een minimumuurloon is eigenlijk een reparatie van het fameuze Akkoord van Wassenaar van 1982. Toen verkeerde Nederland in een zware economische crisis. Vakbeweging en werkgevers sloten in Wassenaar een akkoord over arbeidsduurverkorting en loonmatiging, terwijl het eerste kabinet onder leiding van premier Ruud Lubbers zich voornam de overheidsfinanciën te saneren.

Tot ‘Wassenaar’ was de veertigurige werkweek de norm in Nederland. Als gevolg van dat akkoord en de afgesproken arbeidsduurverkorting, werd de werkweek in veel cao’s teruggebracht naar 38 uur. In de jaren negentig volgde een tweede ronde, waarbij de arbeidsduur in veel cao’s naar 36 uur terugging.

Zo ontstond een grote diversiteit aan werkweken, variërend van 36 uur tot 40 uur, terwijl het minimumloon dat in 1969 was ingevoerd, nog steeds overal hetzelfde was. De een verdiende dat minimumloon in 36 uur, de ander in 37 of 38 uur, terwijl sommigen daar 40 uur voor moeten werken. Dat verschil wordt nu ongedaan gemaakt met de invoering van het minimumloon per uur.