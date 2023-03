Eerste Kamer moet ophouden Tweede Kamertje te spelen

De politieke strijd om de ooit zo bedaagde Eerste Kamer neemt met elke verkiezing toe. In de campagne wordt het instituut neergezet als een machtig politiek bolwerk, achter de schermen groeit het ongemak over het gebrek aan deskundigheid en legitimiteit.

Ben Knapen kijkt met weinig jaloezie naar de huidige verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer. In 2019 was de ex-bewindspersoon en voormalig journalist zelf nog lijsttrekker van het CDA voor de senaat. Op aandringen van zijn partij deed Knapen zelfs mee aan een aantal debatten.

‘Ik vond het op de rand van kiezersbedrog’, zegt de CDA’er terugblikkend. ‘Gingen we daar debatteren over wat we op het gebied van zorg zouden moeten doen en laten, wat we op het gebied van onderwijs van plan waren. De suggestie is dat je lijsttrekker bent, dat je voorstellen kunt doen, dat je je sterk kunt maken voor van alles en nog wat. Die positie heeft de Eerste Kamer helemaal niet. We kijken naar wetsvoorstellen die een lange weg hebben afgelegd en zeggen daar ja of nee tegen. Daar moet je bescheiden over zijn.’

Ook in de huidige campagne is die bescheidenheid ver te zoeken. De Eerste Kamer wordt juist gepresenteerd als een cruciaal bolwerk dat het kabinet kan maken of breken. Paul Rosenmöller, de lijsttrekker van GroenLinks, kondigde al aan dat de komende verkiezingen van de Eerste Kamer het einde kunnen inluiden van ‘twintig jaar rechts beleid’. Omgekeerd waarschuwde Edith Schippers voor de opmars van ‘de linkse wolk’, die negen belastingen zou willen verhogen. Zelf wil ze het liefst alle belastingen verlagen.

Verwijt van overbodigheid

In werkelijkheid kunnen de senatoren geen eigen voorstellen doen. Ze kunnen sporadisch wel via moties politieke uitspraken doen of soms aanvullende wetgeving afdwingen via zogenoemde novellen, maar het initiatief ligt altijd bij het kabinet en de Tweede Kamer. Zij komen met plannen en wetgeving, daarna volgt een simpele vraag aan de Eerste Kamer: steunt u dit voorstel of niet?

Heel spannend was dat zelden in de ruim 200-jarige geschiedenis, ook omdat de regeringspartijen sinds 1918 altijd ‘een welwillende meerderheid’ hadden in de Eerste Kamer. Soms was er een coalitiesenator die dwarslag, maar in de regel was de Eerste Kamer een bedaard instituut, dat bij het grote publiek weinig emoties opriep. Bij een eventuele afschaffing zouden alleen ‘de bodes aan zijn graf treuren’, werd al in het begin van de 20ste eeuw smalend opgemerkt.

Er werd altijd wel nagedacht over het opdoeken van de Eerste Kamer – in 1848 al vanwege de hoge kosten – maar concreet werd het nooit, ook omdat een tweederdemeerderheid nodig is om tot een grondwetswijziging te komen. Als tegenwicht voor de verwijten van overbodigheid presenteerde de Eerste Kamer zich graag als een parlement van ervaren parttimepolitici, dat nog eens goed naar de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de al door de Tweede Kamer goedgekeurde wetgeving keek.

Wie nu de campagne volgt, krijgt een ander beeld. De lijsttrekkers van de Eerste Kamer vliegen elkaar tijdens tv-debatten in de haren over het sluiten van de grenzen. Premier Mark Rutte waarschuwt zijn kiezers zelfs dat nu het momentum van links gebroken moet worden.

Potentieel struikelblok

Het gevecht om de Eerste Kamer is vooral sinds 2010 ontbrand. Sindsdien kunnen kabinetten alleen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer; in de Eerste Kamer maakt de oppositie de dienst uit. ‘Een kantelpunt’, oordeelt bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak in zijn onlangs verschenen boek De Eerste Kamer 1996-2021. Tussen nuttig en overbodig. De Eerste Kamer ontwikkelt zich tot een potentieel struikelblok voor kabinetten.

Om te voorkomen dat voorstellen sneuvelen, worden deals gesloten met de oppositie in de Tweede Kamer, zodat hun partijgenoten in de Eerste Kamer ook voor stemmen. Vrijwel altijd gaat die logica op: senatoren stemmen bijna nooit anders dan hun partijgenoten in de Tweede Kamer – de oppositie is daar nog gedisciplineerder in dan de coalitie.

De inzet van de komende verkiezingen: de coalitie wil de machtspositie van de oppositie zo klein mogelijk maken, de oppositie streeft naar het omgekeerde. Het resultaat is een voor buitenstaanders moeilijk te verklaren campagne: op 15 maart worden de Provinciale Staten gekozen, maar de partijkopstukken kijken vooral naar 30 mei, wanneer de Statenleden de Eerste Kamer kiezen.

Om de doorgaans magere opkomst op te krikken, vinden er volop debatten plaats tussen politici waar niemand op kan stemmen. Zo gaan op 12 maart Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) op tv de degens kruisen met de VVD’ers Mark Rutte en Edith Schippers, maar geen van allen staat op 15 maart op het stembiljet. ‘Een redelijk bizar systeem’, erkende Rutte al in 2011. ‘Ik heb het niet bedacht.’

‘Staatsrechtelijk moeras’

De toegenomen aandacht voor de Eerste Kamer komt niet alleen tot uiting in de vierjaarlijkse campagnes, maar beïnvloedt inmiddels ook het functioneren van het instituut zelf, merken zittende senatoren op. Wie in het middelpunt van een politiek gevecht komt, gaat zichzelf ook al snel meer manifesteren, concludeert Ruud Koole, afzwaaiend PvdA-senator. ‘De verkiezing van de Eerste Kamer krijgt meer aandacht en dat zie je terug in het gedrag: Eerste Kamerleden gaan politieker opereren.’

Volgens Koole leidt dat geregeld tot een ‘staatsrechtelijk moeras’, bijvoorbeeld als de Eerste Kamer wordt ingezet om een nederlaag in de Tweede Kamer ongedaan te maken of te wreken. ‘Stel, er is een motie voor de vermindering van de huurverhoging. Die wordt in de Tweede Kamer afgewezen, maar vervolgens in nagenoeg dezelfde bewoordingen weer ingediend in de Eerste Kamer, en daar aangenomen. Ik vind dat dubieus, maar het is wel een dilemma. Als we om staatsrechtelijke redenen – het politieke primaat ligt bij de Tweede Kamer – tegen dat soort moties stemmen, terwijl we inhoudelijk vóór zijn, worden we door de indieners meteen geframed: kijk de PvdA stemt tegen minder huurverhoging. Het is vaak een campagnemiddel, puur voor politiek gewin.’

Het politiek instrumentaliseren van de Eerste Kamer leidde in 2020 al tot een harde confrontatie met Kajsa Ollongren, die als minister van Binnenlandse Zaken weigerde de huren te bevriezen. In de Tweede Kamer had ze steun, in de Eerste Kamer niet. Toen ze ondanks aandringen van de oppositie in de Eerste Kamer weigerde de huren te bevriezen, moest ze dat bekopen met een door de SP ingediende motie van afkeuring – iets wat tot dan toe bijna nooit was voorgekomen. Consequenties waren er niet: Ollongren had de steun van de Tweede Kamer en ging verder.

‘Parttimers’

Koole waarschuwt voor zelfoverschatting in de Eerste Kamer. ‘Als je voluit Tweede Kamertje gaat spelen, zal dat uiteindelijk leiden tot de afschaffing van de Eerste Kamer. Dan word je echt een duplicaat en zullen mensen op den duur zeggen: we hebben rechtstreeks voor de Tweede Kamer gekozen, dan kan de Eerste Kamer daar niet steeds doorheen fietsen. Uiteindelijk zal er dan gekozen worden voor de direct gekozen Kamer.’

Ben Knapen van het CDA constateert dat de Eerste Kamer vaker grijpt naar instrumenten die van oudsher meer bij de Tweede Kamer horen, zoals moties, hoorzittingen en sessies met deskundigen. ‘Als parttimers hebben wij helemaal niet het gezag om een soort alternatief voor de Tweede Kamer te worden. Mensen stemmen bij de landelijke verkiezingen op partijen die het land moeten regeren, niet bij de Provinciale Statenverkiezingen. Bescheidenheid draagt juist bij aan de scherpte van de rol van de Eerste Kamer. Wij moeten doen waar de Tweede Kamer niet aan toekomt.’

Senator Ben Knapen (CDA): ‘Wij moeten doen waar de Tweede Kamer niet aan toekomt.’ Beeld ANP

Ook historicus Van den Braak constateert in zijn boek dat een Eerste Kamer die zich breed maakt en zichtbaarder wordt ook discussie zal aanwakkeren over de eigen legitimiteit. ‘Is het wel verdedigbaar dat het indirect gekozen deel van de volksvertegenwoordiging per saldo meer macht heeft (want als laatste een absoluut vetorecht over wetgeving) dan het rechtstreeks gekozen deel?’

Er is daarbij ook nog een extra bedreiging: de toenemende politieke geldingsdrang verloopt parallel met een aanzwellende kritiek over de inhoudelijke bijdrage van de Eerste Kamer. Maakt de chambre de réflexion zijn eigen pretenties als hoeder van degelijke wetgeving wel waar? Zeker is dat ook de Eerste Kamer de afgelopen jaren niet kon voorkomen dat de harde fraudewetgeving rond de kinderopvangtoeslag ontspoorde. De later door de Raad van State nietig verklaarde wetgeving rond de stikstofaanpak kwam moeiteloos door de Eerste Kamer.

Kabaal maken

Boris Dittrich, ex-D66-leider en tegenwoordig senator, meent dat de Eerste Kamer zich weer meer moet toeleggen op het nauwgezet controleren van de wetgeving, maar in een versplinterd politiek landschap met steeds kleinere fracties wordt dat wel moeilijker. ‘Je ziet nu al dat kleinere fracties bij veel wetsvoorstellen helemaal niet meedoen’, aldus Dittrich. ‘Logisch, want het is gewoon heel veel werk. Er moet meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het werk waar we voor zijn. Daar ontbreekt het aan.’

Anders dan zijn partij D66 gelooft Dittrich niet dat de Eerste Kamer beter kan plaatsmaken voor een Constitutioneel Hof, waar wetten aan de grondwet getoetst kunnen worden. ‘Via mijn werk in het buitenland heb ik gezien dat zo’n Hof vaak botst met de politiek. Er zitten allerlei haken en ogen aan, en het gaat vertraging opleveren. Waar het om gaat, is dat we de kwaliteit van wetgeving borgen en dat kan de Eerste Kamer doen. Maar dan moeten we ons wel versterken.’

Volgens Dittrich is dat ook van belang vanwege de ontwikkelingen in de Tweede Kamer. ‘Er zijn daar onderhand twintig fracties die zich allemaal moeten profileren. Wetgevingsoverleg is niet sexy. Dat merk je aan de kwaliteit van wetten. Die is niet hoog.’

Eerste Kamerlid Boris Dittrich (D66): ‘Wetgevingsoverleg is niet sexy.’ Beeld Els Zweerink

Hoe de Eerste Kamer daaraan tegenwicht kan bieden, blijft de vraag. Een aanzienlijk deel van de partijen in de senaat heeft volgens Knapen ‘wantrouwen als businessmodel’ en is er vooral op uit kabaal te maken. De andere fracties krimpen en hebben minder plaats voor specialisten, zoals staatsrechtgeleerden en fiscalisten, die ‘inconsistenties of botsingen van belangen aan het licht kunnen brengen’. ‘Naarmate de versplintering toeneemt, wordt het moeilijker om binnen de fracties de breedte te organiseren voor de noodzakelijke deskundigheid’, aldus Knapen. ‘De Eerste Kamer bestaat net als de Tweede Kamer steeds meer uit toevallige generalisten.’

Pretenties versus competenties

De combinatie van toenemende politieke pretenties en afnemende inhoudelijke competenties kan op den duur leiden tot nieuwe discussies over het bestaansrecht van de Eerste Kamer. De laatste staatscommissie die onderzoek deed naar het parlementaire stelsel besteedde in haar rapport geen aandacht aan de optie om de senaat op te doeken. Dat was volgens Koole, die lid was van de staatscommissie, uit ‘praktische overwegingen’, omdat er momenteel geen tweederdemeerderheid is voor afschaffing.

Toch sluit Koole niet uit dat de stemming alsnog omslaat. ‘De Eerste Kamer is van belang, maar moet wel op z’n tellen gaan passen en niet te veel in het politieke vaarwater van de Tweede Kamer terechtkomen’, meent de PvdA’er.

Zelfs Ben Knapen van het CDA – een partij die de Eerste Kamer altijd een warm hart toedroeg – lijkt er niet helemaal van overtuigd dat de huidige ontwikkelingen een garantie zijn voor een zorgeloze toekomst van de Eerste Kamer. ‘Over vier tot acht jaar hebben we weer wat meer ervaring in het versplinterde landschap. Dan moeten we de Eerste Kamer maar weer eens tegen het licht houden om te kijken wat wijsheid is.’