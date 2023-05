Eerste Kamer in meerderheid akkoord met nieuwe pensioenwet: grootste stelselwijziging ooit

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (CU) viert het aannemen van de wet. Beeld David van Dam

Uiteindelijk werd de wet aangenomen met een meerderheid van 46 tegen 27 stemmen. Daarmee is de weg vrij voor de grootste wijziging van het pensioenstelsel ooit.

In de jarenlange, uitgebreide aanloop naar de nieuwe pensioenwet leek zo’n beetje alles wel besproken, maar de ervaren SP-senator Tiny Kox kwam vorige week tijdens het debat in de Eerste Kamer toch nog met een punt waar voor- noch tegenstanders aan hadden gedacht. Hij wees minister Carola Schouten (Pensioenen) op wat hij ziet als een ‘constitutioneel gebrek’. Daarmee zette hij het debat nog eens op scherp.

Volgens Kox verandert de wet de pensioenregeling voor politici, en voor zo’n ingreep is een tweederdemeerderheid nodig in de Tweede Kamer. Met 93 van de 150 stemmen is die meerderheid niet gehaald. De wet moet daarom terug naar de Tweede Kamer, aldus Kox.

Schouten legt brandbrief naast zich neer

De SP-senator vroeg samen met fervent tegenstander Martin van Rooijen (50Plus) drie hoogleraren staatsrecht om advies. Ze kregen bijval. De hoogleraren, Wim Voermans, Paul Bovend’Eert en Joost Sillen, schreven maandag in een brandbrief dat de Eerste Kamer de behandeling van de pensioenwet moet staken omdat die in de Tweede Kamer niet met een tweederdemeerderheid is aangenomen en daarmee niet voldoet aan de eisen van de Grondwet.

De minister stelt dat het slechts gaat om een technische aanpassing van de pensioenregeling. Het grondwetsartikel waar de hoogleraren en tegenstanders naar verwijzen, is volgens haar daarom niet in het geding. De hoogleraren zijn het daar niet mee eens. ‘De Grondwet kent niet het onderscheid tussen een technische en een niet-technische aanpassing’, schrijven zij.

Maar de minister bleef bij haar standpunt: ze is niet van plan de wet opnieuw naar de Tweede Kamer te sturen. Schouten wees er vorige week al op dat de pensioenwet uitgebreid is besproken in de Tweede Kamer en voorgelegd aan de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid.

In de Eerste Kamer ging het dinsdag direct over het punt van Kox en Van Rooijen. PvdA-senator Ferd Crone haastte zich te zeggen dat hij het door tegenstanders opgeworpen constitutionele gebrek niet als bezwaar ziet. Volgens hem zijn er in de discussie ‘rekkelijken en preciezen’ en behoren de hoogleraren die de brandbrief schreven tot de laatste categorie. ‘Je moet niet handelen in strijd met de grondwet, maar er is interpretatie mogelijk’, zei Crone.

Geen grondwettelijke fout

Daarop haalde Crone aan dat andere hoogleraren en experts vinden dat er geen sprake is van een grondwettelijke fout. Zo wees hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak er via Twitter op dat de pensioenregeling van Kamerleden en andere veranderingen in de arbeidsvoorwaarden eerder al zijn aangepast zonder tweederdemeerderheid. Er zijn dus ‘precedenten’, aldus Van den Braak.

Ook oppositiepartijen GroenLinks en SGP, die in de Tweede Kamer voor stemden en tijdens de eerste behandeling positief over de wet oordeelden, zagen geen nieuwe bezwaren. Omdat de coalitie een minderheid in de senaat heeft, was de steun van PvdA en GroenLinks nodig om de wet erdoorheen te krijgen. Na het aannemen van de wet moeten werkgevers, werknemers en fondsen hard aan de slag om de deadline van 1 januari 2028 te halen.