Eerste Kamer houdt weg naar referendum donorwet open

De voorvechters van een referendum over de donorwet kunnen gerust zijn: De Eerste Kamer zal het referendum niet afschaffen voordat de donorwetcampagne is afgerond. Die verzekering kwam dinsdag van VVD-senator Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter van de grootste partij in de Eerste Kamer. In de race tegen de klok kunnen de organisatoren dus even een beetje ontspannen, al moeten ze nog steeds zorgen dat voor 14 juni de benodigde 300.000 handtekeningen binnen zijn.

Een overgangsregeling in de intrekkingswet bepaalt dat als de afschaffing van het referendum was aangenomen voor die deadline van 14 juni, een nieuw referendum niet meer mogelijk was geweest. De Eerste Kamer gaat er langer over doen, blijkt nu.

De afschaffing van het raadgevend referendum houdt de Eerste Kamer al enige tijd bezig. In maart nodigde de senaat juristen en politicologen uit voor een expertmeeting. Na twee raadgevende referenda, over het Oekraïneverdrag en de Wet op de Inlichtingendiensten, is het volgens politicologen die inspraken nog te vroeg om conclusies te trekken over het succes van het raadgevend referendum. Het moet daarom volgens hen niet worden afgeschaft maar juist verbeterd.

Maar ook op de juridische kant en de deugdelijkheid van de wet kwam kritiek. Het meest heikele punt: kan het kabinet het referendum wel afschaffen zonder dat over die beslissing een referendum kan worden gehouden?

Daar lijkt de voltallige oppositie zich bij aan te sluiten. Het kabinet blijft vinden dat er niks mis is met de intrekkingswet. De regeringscoalitie heeft een meerderheid van één zetel en kan de doorgang dus afdwingen.