Eerste Kamer geeft Kuipers nul op het rekest: geen spoedbehandeling van nieuwe coronawet

Minister Kuipers van Volksgezondheid op het Binnenhof

Kuipers had daarom gevraagd omdat hij anders onvoldoende wettelijke basis ziet om negatieve coronatesten te kunnen eisen van reizigers uit China. Donderdag drong Kuipers er dan ook op aan dat de Eerste Kamer volgende week vervroegd terug zou keren van kerstreces om de nieuwe Wet Publieke Gezondheid met spoed te behandelen.

Die wet komt in de plaats van alle tijdelijke wetten die de afgelopen jaren van kracht waren om de coronabeperkingen een wettelijke basis te geven. Die wetten zijn echter sinds mei 2022 niet meer van kracht. De permanente wet is onlangs al wel goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog worden behandeld door de Eerste.

Later op vrijdag wil Kuipers beslissen of er extra maatregelen komen om reizigers die vanuit China naar Nederland reizen te controleren. Het Outbreak Management Team brengt daar vrijdag ook advies over uit. Eerder waarschuwde Kuipers echter al dat zulke maatregelen nauwelijks mogelijk zijn als de wettelijke basis ontbreekt.

Gepikeerd

De Eerste Kamer kwam vrijdag bijeen om zich over dat verzoek te buigen. Veel fracties, van links tot rechts, toonden zich zeer gepikeerd door het verzoek: juist de Eerste Kamer dringt al lang aan op een doortimmerde permanente wet en maakte daarom in het voorjaar van 2022 ook een einde aan de verlenging van de tijdelijke wet.

Maar nadat de Tweede Kamer vijf maanden over de behandeling heeft gedaan, wil ook de Eerste Kamer de tijd nemen voor een zorgvuldige behandeling, met inleidende debatten in de week van 17 januari en later pas het afsluitende plenaire debat. Veel fracties voelen zich onnodig opgejaagd door de minister: als hij per se iets wil regelen voor inreizigers uit China, moet hij maar even terugvallen op de noodverordeningen die daarvoor ook in het begin van de pandemie in 2020 tijdelijk werden gebruikt.

De Eerste Kamer zal Kuipers dan ook in een brief laten weten geen reden te zien om nu met spoed te werk te gaan.