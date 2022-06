Eerste Kamer geeft groen licht voor ‘grootste wetgevingsoperatie sinds Tweede Wereldoorlog’

Luchtopname van de werkzaamheden tussen de A13 en de A20 bij Rotterdam The Hague Airport. Beeld ANP

De Omgevingswet zal ingrijpende gevolgen hebben voor iedereen die ooit een schuurtje, dakkapel of huis wil bouwen. De wet bundelt tientallen wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, waardoor een bouwvergunning aanvragen straks makkelijker en sneller zal moeten verlopen.

Na tien jaar duw- en trekwerk tekende zich dinsdag in de Eerste Kamer voor het eerst een meerderheid af om de Omgevingswet per 1 januari 2023 in te voeren. Het CDA diende een motie in waarin de partij pleit voor het aannemen van de wet. Hoewel de stemming hierover pas volgende week plaatsvindt, is nu al duidelijk dat een meerderheid voorstander is: zowel coalitiepartijen VVD, CDA en CU, als oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie, de fractie-Nanninga, de fractie-Fentrop, SGP en OSF willen dat de Omgevingswet al over een half jaar ingaat.

Zorgen over ict-problemen

In oktober is er wel een ‘weegmoment’. Een meerderheid van de senatoren is bezorgd over de ict-problemen waarmee het digitale loket voor omgevingsvergunningen nu kampt. Pas als het Adviescollege ICT-toetsing in oktober oordeelt dat de gemelde problemen voldoende zijn opgelost, zal de senaat definitief zijn akkoord geven. De Eerste Kamer wil in het najaar dus nog aan de noodrem kunnen trekken.

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben liever nu al duidelijkheid, schreven zij onlangs aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Zolang de invoerdatum niet honderd procent zeker is, moeten ambtenaren werken met twee digitale systemen naast elkaar. Dat kost een hoop tijd en geld, en kan ook leiden tot problemen bij vergunningsaanvragers.

Zegen voor de bouw

CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting noemt de wet ondanks alle kritiek ‘een zegen voor de mensheid’. De wet gaat volgens hem ‘heel erg helpen’ om honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Hij sprak dinsdag van een ‘donker bos’ van wetten en regels die ‘gebiedsontwikkeling vertragen’.

Ook VVD-premier Mark Rutte is al jaren enthousiast. Hij vindt dat de Omgevingswet ‘een dikke streep zet’ door de te grote hoeveelheid regels waarmee de bouw nu te maken heeft. De Jonges verre voorganger – minister Melanie Schultz van Infrastructuur, die in 2010 aan de wieg stond van de wet – noemde de Omgevingswet ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog’, die de kwakkelende economie weer uit het slop zou trekken.

Critici hamerden dinsdag nogmaals op de ‘grote risico’s’ die kleven aan het ‘onzalige prestigeproject’ (groep-Otten). Volgens GroenLinks en de PvdA is de onderbouwing van het kabinet dat een ict-chaos zal uitblijven ‘te mager’.