Eerste Kamer buigt zich over de historische Klimaatwet – dit moet u daarover weten

De moeizame weg naar totstandkoming van de Klimaatwet

Een regenboogcoalitie van zeven partijen steunde vorig jaar de nieuwe klimaatwet. Maar de weg naar die consensus was lang en kronkelig. Hoogdravende idealen gingen hand in hand met opportunisme. Politiek verslaggever Frank Hendrickx schreef destijds een reconstructie van deze politieke bevalling.

Dit is hoeveel het klimaat ons kost

Nederland wil in 2030 49 procent minder koolstof­dioxide uitstoten. Maar hoeveel kost die 45 miljoen ton CO2-­vermindering? Dat hangt erg af van welke keuzes we maken. Bekijk hier wat de opties zijn, en wat die ons land kosten.

Klimaatbeleid blijft breekbaar vaasje in porseleinkast van Rutte III

Kort na de mini-coalitiecrisis over het kinderpardon werd de coalitie in de Tweede Kamer opnieuw op de proef gesteld: het uitgestelde debat over het klimaatbeleid kwam er alsnog. En dit keer ging het over de inhoud.

De eenzame strijd van klimaatridder Wiebes

De coalitie moet aan de slag met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Maar verantwoordelijk minister Wiebes vindt in zijn eigen VVD weinig bereidheid om de beurs te trekken, ziet verslaggever Yvonne Hofs.

Klik een olifant bij elkaar en red de wereld

Nederland heeft afgesproken om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Per inwoner komt dat neer op een vermindering van zo’n 5.000 kilogram per jaar, het gewicht van een olifant. Klik hier uw bijdrage bij elkaar.