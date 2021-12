Eerste Kamer blokkeert (voorlopig) de komst van een omstreden Facebook-datacentrum naar Zeewolde

De gebouwen moeten komen te staan op grond die deels in het bezit is van het Rijk. De landelijke politiek heeft nog een middel om de komst van het datacentrum te voorkomen: door te weigeren de grond aan Facebook van de hand te doen. Beeld Harry Cock

De demissionaire staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) zegt het voorstel te gaan bestuderen. Het besluit van de Eerste Kamer verdiept het politieke moeras waarin de ‘datadozen’ moeten verrijzen. De indieners van de motie beroepen zich op het nieuwe regeerakkoord, dat sceptisch is over de bouw van nieuwe datacentra. Het vorige kabinet vond juist dat lokale overheden over dit soort projecten moeten beslissen. Vorige week stemde de gemeenteraad van Zeewolde vóór de komst van het datacentrum.

De gebouwen moeten komen te staan op grond die deels in het bezit is van het Rijk. De landelijke politiek heeft nog een middel om de komst van het datacentrum te voorkomen: door te weigeren de grond aan Facebook van de hand te doen. Knops zei vorige week ‘niet verplicht te zijn om te verkopen’, en wilde meer voorwaarden ‘op het gebied van duurzaamheid’ ingewilligd zien.

Het lokale bestuur van Zeewolde zou erg in zijn hemd staan als de grond uiteindelijk niet verkocht wordt: al twee jaar is de gemeente bezig met het project, terwijl de kwestie Den Haag tot een paar weken geleden koud liet. Bovendien zijn de oorspronkelijke boeren, op ruim de helft van de 166 hectares die niet van het Rijk zijn, al min of meer uitgekocht door Meta dankzij een overeenkomst tussen de gemeente en het techbedrijf.

Toch vindt een meerderheid van de senatoren dat de verkoop opgeschort moet worden ‘tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is’. Overigens werd vorige week een vergelijkbare motie verworpen in de Tweede Kamer.