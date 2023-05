Eerste Kamer akkoord met nieuwe pandemiewet na toezegging minister over zeggenschap parlement

Een handhaver controleert in januari 2021 in Nijmegen een voorbijganger op toestemming om de avondklok te negeren. Beeld Marcel van den Bergh

Naast de coalitiefracties VVD, D66,CDA en ChristenUnie stemden onder meer oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP in met het voorstel. Met het aannemen van de wet geeft het parlement het kabinet een juridische basis om maatregelen te nemen ter bestrijding van pandemieën. Gedurende de coronacrisis baseerde het kabinet de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht en de afstandsregel op noodwetgeving.

De Wet publieke gezondheid (Wpg) uit 2008 bleek ontoereikend om deze zogenoemde collectieve maatregelen mee te kunnen onderbouwen. Via noodverordeningen, periodiek verlengd door het parlement, voerde het kabinet toch beleid. Vorig voorjaar maakte de Eerste Kamer een eind aan dit juridische pleistertje plakken. Ze dwong de minister van Volksgezondheid haast te maken met een wet die, in het geval van een nieuwe pandemie, het juiste democratische traject heeft doorlopen en het kabinet een net wettelijk kader.

In de praktijk gaat het om een wijziging van de Wpg. Die stelt het kabinet in staat de bekende coronamaatregelen uit de ‘gereedschapskist’ te trekken om toekomstige pandemieën te bestrijden. Critici menen dat minister Kuipers overhaast te werk gaat en eerst de evaluatie van de effectiviteit van bijvoorbeeld de mondkapjesplicht of horecasluiting moet afwachten. Die bezwaren wegen uiteindelijk niet op tegen het belang de minister een wettelijk kader te bieden om te kunnen handelen in het geval een nieuw virus het land dreigt plat te leggen.

Kritiek klinkt er ook op het ‘achterdeurtje’ in de wet, die het mogelijk maakt om maatregelen te treffen die niet expliciet zijn benoemd. Zo staan de meer omstreden avondklok, scholensluitingen en de inzet van toegangsbewijzen niet expliciet in de wet. Uitsluiten dat deze in de toekomst worden ingezet, wilde minister Kuipers ook niet.

Kabinet wil noodroute openhouden

Hoe een volgende pandemie eruit komt te zien, hoe besmettelijk en hoe schadelijk voor de gezondheid die is, laat zich moeilijk voorspellen. Daarom wil het kabinet een noodroute openhouden. Kuipers zei eerder al dat toegangsbewijzen niet op basis van deze noodprocedure kunnen worden ingevoerd. ‘Een toegangsbewijs is niet iets wat je moet invoeren onder zeer dringende omstandigheden’, zei hij hier eerder over.

Kuipers zegde het parlement voortaan wel meer zeggenschap toe over de maatregelen. Waar premier Rutte de maatregelen tijdens de coronacrisis per persconferentie afkondigde, krijgt de Tweede Kamer voortaan het recht ze tegen te houden en bij te sturen. ‘De Tweede Kamer heeft bij elke individuele maatregel, los van de kwalificatie, nog een blokkeringsrecht’, verzekerde Kuipers de senaat vorige week.

Daarnaast dwong de Tweede Kamer op initiatief van PvdA en GroenLinks af dat het parlement het kabinet duidelijk kan maken welke instrumenten zij in de categorie ‘zware maatregelen’ vinden vallen. Deze maatregelen dienen na maximaal acht weken te vervallen. Met de steun van minister Kuipers voor dit voorstel is de stemming in de Eerste Kamer uiteindelijk uitgekomen op 49 senatoren voor en 24 tegen.