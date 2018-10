Eerste hulp MC Slotervaart gesloten: ‘Is het hier dicht? Shit wat heftig’

De spoedeisende hulp van het in financiële nood geraakte ziekenhuis MC Slotervaart is gesloten. Het betekent onzekerheid voor patiënten en een klap voor het personeel. ‘Wat als ik zonder baan kom te zitten? Op mijn leeftijd wordt het dan een lastig verhaal.’

De houten stoeltjes zijn leeg, er zijn geen spelende kinderen en de tijdschriften liggen keurig op een stapeltje. Waar de spoedeisende hulp normaal een plek van hectiek is, is het bij MC Slotervaart deze dinsdagmiddag uitgestorven.

Op een A4’tje bij de balie staat ‘Per heden: sluiting SEH!!’, omringd met rode pijlen. Het papiertje is om half een door het ziekenhuis opgehangen – enkele uren nadat het bestuur aan medewerkers en patiënten bekend had gemaakt dat er uitstel van betaling is aangevraagd. Datzelfde gebeurde bij de MC-ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten.

Patiënten die in de ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op zorg, zal bestuursvoorzitter Mariska Tichem van MC Slotervaart later die middag op een persconferentie vertellen. Geplande afspraken en behandelingen blijven gewoon staan. Tot nader order.

Wel ziet het Amsterdamse ziekenhuis zich genoodzaakt de spoedeisende hulp per direct te sluiten. Het ziekenhuis werkt op deze afdeling met 50 procent ingehuurde krachten, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Het risico is dat zij niet meer komen werken als ze horen over de financiële situatie. Nieuwe patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

De spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, en Dronten blijven wel open. Er zijn daar weinig ziekenhuizen in de regio. ‘Dan zouden mensen naar Zwolle, Almere of Harderwijk moeten gaan’, zegt Sjoerd de Blok, bestuursvoorzitter van MC IJsselmeerziekenhuizen op de persconferentie.

Het MC Slotervaart in Amsterdam. Beeld Pauline Niks

‘Heftig’

Diede (26), ‘liever geen achternaam’, zit net na de sluiting van de Amsterdamse spoedeisende hulp als enige in de wachtruimte. Ze heeft haar hand gebroken bij een potje rugby. ‘Is het hier dicht? Shit wat heftig’, reageert ze verbaasd. Ze zit al een uur te wachten en heeft niets vreemds opgemerkt. ‘Ja, een man werd doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Maar mij helpen ze gewoon, dus ik heb verder geen vragen gesteld.’

Bij de hoofdingang komt Adriaan Martens (67) op krukken naar buiten. Hij is net bij de orthopeed geweest voor zijn nieuwe heup. ‘Ik werkte hier tot 2,5 jaar geleden als operatieassistent. Het is een mooi ziekenhuis, de mensen werken hard.’ Martens heeft wel een idee hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren: hij zet zijn vraagtekens bij het verdienmodel. ‘Vorig jaar waren ze nog in het nieuws omdat de balkenendenorm werd overschreden.’

Adriaan Martens, 67 jaar. Beeld Pauline Niks

‘Ik vind het verschrikkelijk’, reageert Elske Potharst (81) zichtbaar aangedaan. Ze wacht in haar scootmobiel voor de ingang op een taxi. ‘Ik kom hier al sinds ik kan heugen. Het zijn leuke, fijne mensen.’ Een sluiting zal voor haar persoonlijk weinig problemen geven. Ze stapt waarschijnlijk over naar het VU medisch centrum. ‘Veel erger vind ik het voor al die medewerkers. Ik hoop dat het wegdrijft, dat we dit hier mogen houden.’

Onzeker

Dat hoopt ook Anoepkoemar Bhawan (61). De medewerker neemt even pauze in het rookhok bij de ingang. Hij is een van de weinigen die willen reageren op het slechte nieuws. Het valt rauw op zijn dak, zegt de man die de vloeren onderhoudt. Al 31 jaar werkt hij hier. Met veel plezier. ‘Maar vandaag werk ik met tegenzin’, zegt hij zachtjes. Hij is onzeker over wat komen gaat: ‘Iedereen is verdrietig. Ik ook. Ik heb nog een paar jaar te gaan, wat als ik zonder baan kom te zitten? Op mijn leeftijd wordt het dan een lastig verhaal.’

Anoepkoemor Bhawan, 61 jaar. Beeld Pauline Niks

‘Dit is een ontzettend slecht bericht voor de 1.900 collega’s in de ziekenhuizen’, zegt Mariska Tichem op de persbijeenkomst. De medewerkers moeten tot er meer bekend is gewoon doorwerken – hoewel ontslag dreigt en het onzeker is of deze week hun salarissen worden gestort.

Eerdere stormen

Roos Blom en Petra Meijer van de ondernemingsraad van MC Slotervaart verwachten niet dat het personeel zich massaal ziek zal melden. ‘We hebben al de nodige stormen overleefd samen. De meeste mensen werken er al jaren, de betrokkenheid is groot’, zegt Blom. Meijer: ‘Ze willen de patiënten niet in de kou laten staan.’ Wel hebben de leden van de raad na het nieuws een rondje gemaakt langs alle afdelingen. Meijer: ‘We proberen mensen te stimuleren, even op te peppen. Zie je een collega in een hoekje zitten, sla dan even een arm om ’m heen.’

Lees ook over het dreigend faillissement voor MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland.