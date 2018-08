Eerste, heimelijke autobiografie Hitler vanaf zaterdag in de winkels

Zijn hoofdwerk Mein Kampf blijft in Nederland verboden, maar geïnteresseerden in de auteur Adolf Hitler kunnen vanaf zaterdag legaal een eerder en beduidend korter werk van diens hand aanschaffen. Adolf Hitler, zijn leven, zijn redevoeringen verschijnt bij uitgeverij Verbum.

Het boekje bevat een autobiografie van twintig pagina’s, aangevuld met zes redevoeringen, allen vertaald door Rob Pijpers.

De korte autobiografie verscheen voor het eerst in 1923, twee jaar voor Hitler met Mein Kampf kwam. Het boekje is decennialang voor een biografie gehouden, geschreven door de antisemitische baron Adolf-Viktor von Koerber, wiens naam op de oorspronkelijke kaft prijkte. In 2016 bracht de Duitse historicus Thomas Weber, verbonden aan de Universiteit naar Aberdeen, naar buiten dat de werkelijke auteur Hitler zelf is – een ontdekking die niet wordt betwist.

In de korte autobiografie bewierookt de 34-jarige auteur zichzelf. In de hij-vorm schetst hij de figuur Adolf Hitler als ‘de redder van Duitsland’ als ook ‘de architect van de kathedraal Duitsland’. Doel van de publicatie was bekendheid te krijgen bij een groot publiek: in de vroege jaren twintig was Hitler nog een marginale figuur, nauwelijks bekend buiten het antisemitische circuit in München.

Antisemitische generaal

Omdat Hitler niet geloofwaardig zou zijn als hij zichzelf als redder des vaderlands zou gaan aanprijzen, zocht hij naar ‘iemand met een degelijke reputatie’ om dat voor hem te doen. Geholpen door de antisemitische generaal Erich Ludendorff kwam hij in contact met baron Adolf-Viktor von Koerber, die bereid was zijn naam aan de hagiografie te verlenen.

Historicus Thomas Weber ontmaskerde Hitler als de echte schrijver aan de hand van, onder meer, diens frasering en vocabulaire. Een aantal zinnen zou terugkeren in Mein Kampf. In zijn inleiding van Adolf Hitler, zijn leven, zijn redevoeringen legt Weber uit hoe hij zijn bewijsmateriaal verzamelde.