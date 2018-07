Eerste groep geredde Thaise jongens kan weer normaal eten

Dit gebeurde er tot nu toe in de grot

De twaalf voetballertjes, in de leeftijd van 11 tot 16, en hun 25-jarige trainer kwamen op 23 juni vast te zitten in de grot, nadat ze waren ingesloten door water. Pas negen dagen later ontdekten twee Britse duikers hun verblijfplaats en kon vastgesteld worden dat iedereen nog in leven was. Daarna werden mogelijke vluchtroutes onderzocht. Een duiker van de Thaise marine kwam om het leven toen hij zuurstoftanks naar de groep wilde brengen.

De tijd dringt, omdat het regenseizoen is begonnen en de grotten opnieuw verder onder water dreigen te lopen. Een aantal droge dagen stelden de reddingswerkers in staat om een deel van het water weg te pompen. Sinds zondag regent het weer, en de verwachting is dat de regen de komende dagen alleen maar toeneemt.

De jongens moeten een parcours afleggen van zo’n 4 kilometer over hellingen, door gangen van nog geen halve meter breed, en delen van het grottencomplex die onder water staan of bedekt worden door dikke modderlagen.



Lees hier de berichtgeving van maandag