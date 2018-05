Eerste exitpoll: Ieren stemmen voor liberalisering abortuswet

De Ieren lijken in meerderheid voorstander van liberalisering van de strenge abortuswetgeving in het overwegend katholieke land. Volgens de eerste exitpoll heeft 68 procent van de kiesgerechtigden vrijdag ja gezegd tegen aanpassing van de wet. Dat was mede te danken aan de hoge opkomst voor dit beladen referendum.