Eerste doden in Australië door ernstigste overstromingen in vijftig jaar

Beeld EPA

De overstromingen, de heftigste in een halve eeuw tijd, begonnen afgelopen weekend door extreme regenval. Tienduizenden huizen staan er onder water, wegen zijn geblokkeerd, bruggen zijn weggespoeld. In sommige gebieden zijn voedseltekorten ontstaan nadat de gebieden werden afgesloten van de buitenwereld. Volgens de Australische Raad van Verzekeraars is er al meer dan 150 miljoen euro aan schadeclaims is binnengekomen.

De premier van de zwaarst getroffen deelstaat New South Wales, Gladys Berejiklian, had al gezegd dat het ‘gewoon een wonder’ was dat er nog geen doden waren gevallen. Dat is nu alsnog gebeurd.

Een van de twee slachtoffers kwam volgens de autoriteiten in Sydney vast te zitten met zijn auto. De man zou hebben gebeld met het alarmnummer en gezegd hebben dat zijn auto aan het zinken was, schrijft de Sydney Morning Herald. Na 44 minuten werd het contact verbroken. Later vonden duikers het lichaam terug. Ook het andere slachtoffer is gevonden in zijn auto, die eveneens in het water was beland.

Inmiddels lijkt de regenval in de getroffen gebieden te verminderen. Desondanks heeft premier Berejiklian van New South Wales gewaarschuwd dat het waterniveau nog niet daalt. De verwachting is dat de regen nu naar de eilandstaat Tasmanië trekt. Het plaatselijke meteorologische instituut waarschuwt dat er ook hier overstromingen kunnen plaatsvinden, maar verwacht dat de regenval van korte duur zal zijn.

⚠️Moderate #Flood Warning for #SouthEsk. Moderate flooding likely overnight at Fingal and Lewis Hill. Break O'Day also rising. Rainfall totals 40-200 mm so far and more to come. See https://t.co/aI6rPrazZm for details and updates; follow advice from @SESTasmania. #TasFloods pic.twitter.com/F24qGTcr2g — Bureau of Meteorology, Tasmania (@BOM_Tas) 24 maart 2021

De eerste schoonmaakoperaties in het oosten van Australië zijn inmiddels begonnen, meldt persbureau Reuters. De autoriteiten sturen verder levensmiddelen en andere hulpgoederen naar gebieden waar te tekorten zijn. Ook is er een paar honderd man aan defensiepersoneel op pad gestuurd om te helpen met evacuaties en reddingsacties.