Eerste dag proces tegen agent onder wiens knie George Floyd stierf: nieuw videomateriaal getoond

Een vrijwilliger maakt het George Floyd Plein schoon, de plek waar Floyd overleed in Minneapolis. Beeld AFP

Op de eerste zittingsdag kreeg de jury nooit eerder vertoond videomateriaal te zien, afkomstig van een beveiligingscamera tegenover de winkel waar Floyd met een vervalst biljet van 20 dollar een pakje sigaretten zou hebben gekocht.

Deze beelden zag getuige Jena Scurry, werkzaam bij de alarmcentrale, tijdens haar dienst. Aanvankelijk dacht ze dat het beeld bevroren was, omdat de agenten zo lang op Floyds lichaam bleven zitten. ‘Ik wist niet of dat noodzakelijk was’, aldus Scurry, die verontrust de ­officier van dienst informeerde.

Ook werd het voornaamste bewijsmateriaal vertoond waarop openbaar aanklager Keith Ellison steunt: het filmpje dat Darnella Frazier (17) maakte van de agent.

Aanklachten

Chauvin (44) wordt beschuldigd van doodslag of ‘onopzettelijke moord’, een zwaardere aanklacht. Als hij voor doodslag wordt veroordeeld, kan hij vier jaar cel krijgen, op de tweede aanklacht staat doorgaans elf jaar.

Chauvins advocaat betoogt dat de zaak niets met racisme te maken had en evenmin met de nekklem. Floyd stierf volgens hem als gevolg van hartproblemen en het gebruik van fentanyl, een opiaat dat in zijn lichaam werd aangetroffen. Floyd was volgens hem al verzwakt door drugsgebruik en een ­eerdere covid-19-besmetting.

Het wordt een heel karwei de jury daarvan te overtuigen. Twee lijkschouwers kwamen al tot de conclusie dat Floyd is gestorven door verstikking.

Chauvins advocaat gaat beelden ­tonen van een eerdere aanhouding van Floyd door de politie. Ook daarbij weigerde hij volgens Nelson de aanwijzingen van de agenten op te volgen. Ellison en zijn team zullen ongetwijfeld aanvoeren dat Chauvin in het verleden meermaals op de vingers is getikt.

Zwaarbewaakt

Het proces wordt gehouden in een zwaarbewaakt gerechtsgebouw in het centrum van Minneapolis. Wegens ­corona mag bijna niemand binnen, maar met het oog op de publieke belangstelling wordt het proces rechtstreeks op tv uitgezonden.

De twaalfkoppige jury staat voor een zware taak. De druk van buitenaf is enorm. Het proces wordt gezien als een lakmoesproef voor het rechtsstelsel. Bij voorgaande geweldsincidenten ging de politie vaak vrijuit.

Om de leden te beschermen, worden hun namen geheimgehouden. Iedere dag worden ze onder politiebewaking naar het gerechtsgebouw gebracht.

Het selectieproces van de juryleden had heel wat voeten in aarde, omdat bijna iedere Amerikaan over de zaak heeft gehoord of er een mening over heeft. Zo kregen de ongeveer driehonderd kandidaat-juryleden vragenlijsten voorgelegd over de beelden van de dood van Floyd en of ze aan de betogingen hadden meegedaan.