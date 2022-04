Eerste coviddoden in Shanghai gemeld sinds start lockdown, registratie schiet tekort

In wijken zonder besmettingen mogen inwoners hun huis inmiddels weer verlaten om inkopen te doen. Beeld REUTERS

Volgens de autoriteiten overleden de drie patiënten in het ziekenhuis, na ‘zware inspanningen om hen te reanimeren’. Het ging om drie ouderen, een van 89 en twee van 91 jaar oud, met onderliggende aandoeningen. Geen van hen was gevaccineerd.

In totaal zijn in heel China sinds 1 maart meer dan 466 duizend besmettingen (symptomatisch en asymptomatisch) vastgesteld, maar slechts vijf overlijdens. Eerder werden officieel twee doden in de Noord-Chinese provincie Jilin gemeld. Dat is lager dan de sterftegraad door omikron in Engeland (0,04 procent), terwijl de vaccinatiegraad onder ouderen en natuurlijke immuniteit in China lager zijn.

Gebrekkige informatie

Volgens experts zijn de lage sterftecijfers te wijten aan tekortkomingen in de Chinese dataregistratie. Zo worden patiënten pas als symptomatisch meegeteld als hun besmetting door een longfoto is bevestigd, aldus een medewerker van de gezondheidsdiensten. Chinese ziekenhuizen geven onderliggende aandoeningen op als doodsoorzaak, ook als patiënten met covid besmet zijn.

Verhalen uit Shanghai suggereren dat er meer coviddoden zijn. Zo overleden in zorgcentrum Donghai in Shanghai volgens nabestaanden 27 inwoners na een positieve covidtest. Een man wiens moeder in het zorgcentrum overleed, kreeg een schadevergoeding van 2.180 euro aangeboden, op voorwaarde dat hij berichten over de zaak op sociale media verwijderde, aldus een artikel in Financial Times.

Shanghai is sinds drie weken in lockdown, en had aanvankelijk grote problemen met de voedselbevoorrading en met de opvang van positief geteste inwoners, die volgens de Chinese zerocovidregels in centrale quarantaine moeten. Hoewel de lockdown nog voor onbepaalde tijd doorgaat, zijn de ergste uitwassen opgelost. In wijken zonder besmettingen mogen inwoners hun huis verlaten om inkopen te doen, en er zijn tientallen quarantainecentra bijgebouwd. De autoriteiten hopen dat ze tegen woensdag alle besmettingen buiten quarantaine kunnen elimineren.