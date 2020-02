Eerste coronapatiënten in Nederland, wat betekent dit?

Het virus uit Wuhan, onder de microscoop. Beeld EPA

Kan ik het nu ook hebben?

Die kans is klein. De man ligt in quarantaine in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Hij lijkt het virus te hebben meegenomen uit Italië, waar hij kort tevoren de getroffen regio Lombardije had bezocht. De vrouw zit thuis in Diemen in isolatie en is waarschijnlijk geïnfecteerd ook in Lombardije.

Virologen gaan ervan uit dat het coronavirus niet erg besmettelijk is via de lucht. Waarschijnlijk is het overdraagbaar van mens tot mens via opgehoeste of uitgeniesde slijmdruppeltjes, maar daarvoor moet men dicht bij de patiënt in de buurt zijn geweest.

Een andere mogelijkheid is dat het virus via de handen van de patiënt wordt doorgegeven, als die bijvoorbeeld in de hand heeft gehoest en daarna een deurkruk heeft aangeraakt. Maar ook de kans daarop is niet al te groot, het virus blijft buiten het lichaam niet lang leven. Bovendien besmet het via de luchtwegen. Om besmet te raken, zou je het moeten inhaleren.

Nu is er dus een uitbraak in Nederland?

Nee. Experts spreken bij gevallen zoals deze van een ‘introductie’. Van een uitbraak is pas sprake als het virus op wat grotere schaal van mens tot mens gaat. ‘Ons hele systeem is erop gericht om een uitbraak te voorkomen’, zegt het RIVM, bij monde van een woordvoerder.

Er zijn volop voorbeelden van ziekten waarbij dat ook is gelukt. Zo nam het Leidse LUMC in november een patiënt op die het dodelijke lassavirus had meegebracht uit Sierra Leone, en behandelde het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag al meerdere patiënten die in het Midden-Oosten besmet waren geraakt met een ander coronavirus, dat de longziekte mers veroorzaakt.

Pas als het aantal patiënten de pan uit rijst, kan het RIVM in samenspraak met de minister besluiten de handdoek in de ring te gooien. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2009, toen de Mexicaanse griep Nederland bereikte. ‘Aanvankelijk probeerden we het in de kiem te smoren door nieuwe gevallen te isoleren. Maar op een gegeven moment bleek dat de rek eruit was’, zegt hoofd infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel (RIVM). ‘Toen is gezegd: we laten dit beleid los.’

Hoe gaat het nu verder met de opgenomen patiënt?

De kans is groot dat die herstelt: Nederlandse ziekenhuizen hebben veel ervaring met het behandelen van longontstekingen, en de kans om te overlijden aan het nieuwe virus is statistisch gezien niet erg groot.

Intussen zullen gezondheidswerkers proberen alle nauwe contacten van de man te achterhalen: familieleden, collega’s, vrienden. Die hoeven in de regel niet in isolatie, maar moeten wel nauwlettend hun gezondheid in de gaten houden en krijgen uitgebreide informatie. Contacten met eventuele klachten moeten wel in quarantaine.

Of het virus in ons land ‘aan de wandel’ gaat, is nog volstrekt onduidelijk. Veel zal afhangen van de vraag of er de komende dagen in ons land meer patiënten aan het licht komen, en wat die voor verband met elkaar en met de eerste patiënt hebben.