Eerste claim voor mogelijke schade door coronavaccin, staat en producent ontkennen aansprakelijkheid

Het Janssenvaccin. Op de bijsluiter staat als bijwerking myelitis transversa, maar het is nog de vraag of het vaccin deze aandoening, in heel zeldzame gevallen, veroorzaakt. Beeld Jerry Lampen / ANP

De man kreeg kort na vaccinatie met het Janssenvaccin in 2021 last van gevoelsverlies in ledematen en rug en buik. Na meerdere verkeerde diagnoses blijkt het te gaan om myelitis transversa, een acute ontsteking aan het ruggenmerg. Het leverde hem blijvende schade op aan zijn zenuwstelsel.

Letselschadekantoor Beer bevestigt na berichtgeving van Het Financieele Dagblad dat het namens de man een claim heeft ingediend bij zowel de Nederlandse staat als bij vaccinproducent Janssen. Het gaat in eerste instantie om erkenning van aansprakelijkheid, iets dat beide volgens het advocatenkantoor hebben afgewezen. Het ministerie van Volksgezondheid wijst in de eerste plaats naar de producent, Janssen juist weer naar de overheid. Bovendien vindt de producent dat niet vaststaat dat het vaccin tot de aandoening heeft geleid.

Of het vaccin van Janssen in heel zeldzame gevallen echt myelitis transversa veroorzaakt, is namelijk nog een open vraag. Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA besloot begin vorig jaar de aandoening als bijwerking in de bijsluiters van het Janssenvaccin en dat van AstraZeneca op te nemen, nadat er wereldwijd 38 gevallen aan het licht kwamen: 24 gevallen op 1,4 miljard doses AstraZeneca, en 13 zieken op 34 miljoen prikken Janssen. Extreem zeldzaam dus, maar ‘in elk geval een redelijke mogelijkheid’ dat de aandoening een bijwerking is, oordeelde het EMA.

Aan de andere kant kunnen 38 gevallen ook gewoon toeval zijn, want de ziekte kan spontaan optreden na een schimmel-, virus- of bacteriële infectie. Het EMA wilde de aandoening dan ook vooral in de bijsluiter om ‘bewustzijn te creëren bij zorgmedewerkers en mensen die het vaccin krijgen’, zodat men extra oplet.

Het risicoprofiel van het vaccin blijft overigens onverminderd in het voordeel van wél vaccineren, benadrukt het EMA. Vaccinatie vermindert immers de kans op ziekenhuisopname en overlijden aan corona met zo’n 70 tot 90 procent, en de kans op het krijgen en doorgeven van het virus allebei met tientallen procenten. In Europa hebben de vaccins minstens 1 miljoen levens gered, bleek uit een onlangs verschenen analyse door wetenschappers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

‘Morele verplichting’

Laura-Jean van de Ven, advocaat namens de man, erkent dat het moeilijk is een causaal verband te leggen, maar vindt het lastig dat die ingewikkelde taak bij haar cliënt ligt en er ‘niks anders is geregeld’ voor mensen met mogelijke bijwerkingen. Zij hoopt op een ruimhartige opstelling van de producent en, vooral, van de staat. ‘Vaccineren is geweldig; de samenleving kon daardoor weer open. Maar ik vind dat de overheid een morele verplichting heeft tegenover de enkele gevallen bij wie het misgaat.’

De advocaat wijst onder meer op de schikking die de staat vorige maand trof met een kleine groep mensen die de slaapstoornis narcolepsie opliep, na, maar niet noodzakelijk door, vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. De overheid erkende geen verantwoordelijkheid, maar kwam toch met een financiële tegemoetkoming vanwege de ‘onomkeerbaarheid van de neurologische klachten’.

Aansprakelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie weten dat de producent in principe verantwoordelijk is voor de veiligheid van het vaccin. Alleen ‘onder specifieke en strikte voorwaarden’ kan de overheid de aansprakelijkheid van de producent overnemen. Wat die voorwaarden precies zijn, is onbekend, omdat geheimhouding rust op de contracten tussen overheid en producent.

Hoewel beide partijen aansprakelijkheid ontkennen, is de zaak nog niet ten einde, benadrukt advocaat Van de Ven. Ze overweegt een financiële claim neer te leggen. ‘En als we er niet uitkomen, kunnen we naar de rechter stappen.’

In Nederland zijn voor zover bekend nog geen andere claims ingediend vanwege mogelijke schade door coronavaccins. In het buitenland gebeurde dat al wel veelvuldig. In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn er speciale fondsen om vaccinatieschade te vergoeden.