Eerste boer veroordeeld die afval op de weg stortte; FDF zegt af te zien van ‘harde acties’

Afval op de A7 tussen Drachtstercompagnie en Frieschepalen, gedumpt door boeren uit protest tegen de stikstofregels. Beeld ANP

De man uit het Achterhoekse dorp Mariënvelde reed op donderdagavond 28 juli met zijn trekker zonder kenteken naar de af- en oprit van de A18 bij Varsseveld in Gelderland. Daar stortte hij samen met dertig andere tractorbestuurders mest, zaagsel, stro en plastic op het wegdek. De man bekende, maar zei dat hij zich had laten meeslepen en dat hij spijt heeft van zijn actie. De varkenshouder is de enige die op heterdaad werd betrapt. Een paar dagen na het incident pakte de politie een tweede verdachte op. Deze man (40) uit Groenlo komt volgende week voor de rechter.

De boerenprotesten bereikten tien dagen geleden een hoogtepunt in de aanloop naar de eerste stikstofgesprekken tussen boerenorganisaties en het kabinet, vorige week. Boeren dumpten op meerdere snelwegen in het land trekkerladingen aan afval, pallets, hooibalen, autobanden en mest op het asfalt, alsook naar verluidt een koelkast. Het brandbare materiaal staken zij in de fik. Op sommige plekken werd tussen de restanten asbest aangetroffen, waardoor er een gespecialiseerde ploeg van Rijkswaterstaat aan te pas moest komen om de zaak op te ruimen.

Vanwege de nachtelijke afvaldumpingen werden snelwegen geruime tijd afgesloten. Op de A7 raakte een auto ter hoogte van het dorp Frieschepalen zwaar beschadigd toen hij met het afval in botsing kwam. Voor de vernielingen op de Friese snelweg arresteerde de politie deze week drie mannen. Zij zitten vast, maar zijn nog niet gedagvaard. Er loopt een onderzoek naar het drietal.

Rechtbanktekening van de 42-jarige verdachte tijdens een snelrechtzitting voor zijn aandeel in het dumpen van afval op de A18 bij Varsseveld tijdens een boerenprotest. ANP Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

De Achterhoekse varkenshouder zat na zijn actie op de snelweg vier dagen in voorarrest. De officier van justitie eiste een werkstraf van 100 uur en een celstraf van 2 weken voorwaardelijk. Met wie de boer actievoerde, wilde hij niet zeggen. Wel werd duidelijk dat de actie op touw werd gezet door een samenwerkingsverband van boeren in de Achterhoek.

FDF ziet ‘mogelijkheden’

Vorige week vrijdag, na afloop van het stikstofberaad tussen boerenorganisaties en kabinet, had een ontevreden Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force, gewaarschuwd voor ‘de hardste acties ooit’. Over de inhoud van die acties deed hij toen geen uitspraak. Donderdag maakte hij echter bekend de ‘harde acties’ voorlopig op te schorten. De organisatie ziet ‘mogelijkheden en perspectieven voor de boeren’ in een woensdag verschenen rapport over de stikstofcrisis van onder anderen emeritus hoogleraar Han Lindeboom (Wageningen Universiteit). Bij wijze van handreiking stopt FDF daarom nu met de acties, maar de organisatie verwacht daar een handreiking van het kabinet voor terug: andere plannen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. ‘Maar als er weer iets uitlekt wat niet deugt’, zegt een woordvoerder van het FDF, ‘starten wij de acties gewoon weer op.’

Vooralsnog uiten de boeren hun protest vooral met behulp van de omgekeerde vlaggen die overal in het land aan viaducten en lantaarnpalen zijn vastgebonden. Op het grasveld naast de snelweg in Maassluis zagen weggebruikers donderdagochtend een blauw-wit-rode vlag liggen van honderd meter lang. Actievoerders repten in groepen op het sociale netwerk Telegram enthousiast van de ‘grootste vlag ooit in Nederland’. Op de Canal Parade in Amsterdam deelden jonge boeren zaterdag rode zakdoeken uit aan voorbijgangers. Deze week kondigden de boeren ook aan met tractoren, vlaggen en spandoeken te willen protesteren langs de route van de wielerwedstrijd Ronde van Spanje, die vanaf volgende week vrijdag drie dagen Nederland aandoet.