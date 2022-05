Eerste besmetting met apenpokkenvirus in Nederland vastgesteld

Apenpokken op de handen. Beeld via REUTERS

De besmetting werd ontdekt bij het onderzoek naar enkele testmonsters van een paar personen in Nederland van wie besmetting werd vermoed. De gezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat er nog meer mensen besmet zijn geraakt. Om hoeveel personen het precies gaat en hoe zij aan het licht zijn gekomen, kan het RIVM niet zeggen. In andere West-Europese landen waren eerder deze week al besmettingen vastgesteld.

Het virus dat oorspronkelijk vooral voorkomt in West- en Midden-Afrika is zeer besmettelijk, maar de ziekte verloopt over het algemeen vrij mild. Eerste symptomen zijn koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezette lymfenklieren, rillingen en vermoeidheid. Later volgt een huiduitslag, voornamelijk rondom de geslachtsdelen en de anus. Het RIVM adviseert personen met soortgelijke uitslag hun huisarts of de GGD in te lichten.

Seksueel contact

Het virus wordt doorgegeven door nauw huidcontact en via de slijmvliezen, zegt een woordvoerder van het RIVM. Ook op beddengoed kunnen virusdeeltjes zitten. Met de huidige gegevens rondom apenpokken is het beeld nu dat besmetting voornamelijk via seksueel contact gebeurt.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft besloten vrijdag een spoedvergadering te houden, vanwege de wereldwijde uitbraak. Deskundigen buigen zich dan over de vraag of alarm moet worden geslagen. In de vergadering zal de verspreiding van het virus en de mogelijkheden van vaccinatie worden besproken. Ook het hoge aandeel besmette mannen die seks hebben met mannen staat op de agenda.

Nederland heeft ongeveer 100 duizend doses van het vaccin tegen pokken beschikbaar. Er is nog geen besluit genomen of die gebruikt mogen worden bij de apenpokken. In het geval van groen licht is het nog de vraag wie als eerst mag worden gevaccineerd. Het RIVM wil eerst de grootte van de verspreiding in kaart brengen. Het vaccin helpt waarschijnlijk goed bij de bestrijding van apenpokken. Bij personen die worden ingeënt na besmetting, kan het helpen de klachten te beperken.