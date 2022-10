Eerste Argentijnse minister voor diversiteit stapt op uit protest tegen arrestatie inheemse vrouwen

Een gepantserde wagen van de federale politie op de weg bij Villa Mascardi, waar zeven inheemse vrouwen werden gearresteerd. Dat leidde het vertrek van de minister voor vrouwen in. Beeld AP

Bijna drie jaar na haar aantreden eind 2019, stuitte de eerste Argentijnse minister die zich exclusief bezighield met de rechten van vrouwen en seksuele en inheemse minderheden deze week op de grenzen van haar idealen. De arrestatie van zeven inheemse vrouwen in de provincie Rio Negro in de zuidelijke regio Patagonië was ‘onverenigbaar met de waarden die ik verdedig’, schreef ze vrijdag in haar ontslagbrief. Een van de vrouwen was hoogzwanger, twee anderen hadden baby’s. Vier vrouwen werden naar een gevangenis gebracht op 1600 kilometer van de plek waar ze waren gearresteerd.

De vrouwen behoren tot de Lof Lafken Winkul Mapu-gemeenschap, een inheemse Mapuche-groep die in het zuiden van Argentinië strijdt voor terugkeer naar land dat hen zou toebehoren en dat de staat van hen zou hebben gestolen. De arrestaties vonden plaats in door Mapuche bezette huizen in het dorpje Villa Mascardi. ‘Hoe vaak ze ons ook zullen verwijderen van ons land, we zullen altijd terugkeren’, reageerde een vertegenwoordiger deze week.

Stijd voor terugkeer naar land

Zowel in Argentinië als in buurland Chili voeren de inheemse Mapuche een lange (en soms gewapende) strijd om terugkeer naar het land van hun voorouders. Met enige regelmaat vinden confrontaties plaats tussen de staat en de inheemse groepen.

Minister Gómez toonde zich achteraf vooral verbolgen over de arrestatie van de vrouwen en het feit dat ze verplaatst zijn naar een gevangenis honderden kilometers verderop. De rechter die de operatie goedkeurde, stelde dat er in de regio geen vrouwengevangenis was. Terwijl de ene minister haar ontslag indiende, prees een andere minister juist het optreden van de federale politieagenten. ‘Er was geen sprake van repressie’, reageerde veiligheidsminister Aníbal Fernández. ‘De bezetting van Villa Mascardi is voorbij en niemand heeft eens schrammetje opgelopen.’

Ondanks haar bruuske vertrek bedankte minister Gómez de president voor de afgelopen jaren waarin Argentinië volgens haar een progressiever land is geworden, met meer rechten voor minderheden. Ze riep onder andere de nieuwe abortuswet in herinnering, die eind 2020 door het parlement werd aangenomen. Ook nam Argentinië een wet aan die arbeidsrechten van transpersonen waarborgt en heeft het de categorie ‘non binair’ toegevoegd in identiteitspapieren. Ze bedankte haar collega’s (‘mannelijke en enkele vrouwelijke’) in het kabinet voor hun steun.

De Argentijnse krant Clarín plaatste vrijdag kanttekeningen bij het vertrek van de minister. Dat zou niet enkel zijn ingegeven door mogelijke mensenrechtenschendingen in het zuiden. Volgens de krant lag ze in de clinch met meerdere collega’s en bekritiseerden lhbti-groepen haar omdat ze te weinig voor elkaar zou krijgen. Tijdens de laatste pride-mars in Argentinië klonk er boegeroep. In de arrestatie van de Mapuchevrouwen vond ze een uitgang uit de regering van de linkse Alberto Fernández, schrijft de krant.