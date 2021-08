Eerste aanhouding in zaak mishandeling Mallorca; 19-jarige verdacht van dubbele poging tot doodslag

Bloemen bij de plek op Mallorca waar een 27-jarige man overleed. Beeld EPA

Een van die twee incidenten, op de boulevard van de badplaats El Arsenal, werd half juli een 27-jarige man uit Waddinxveen fataal. Het andere geweldsincident vond plaats in en voor een horecagelegenheid.

De 19-jarige verdachte, die woensdagochtend rond 7.00 uur werd gearresteerd, wordt komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van een dubbele poging tot doodslag. Die verdenking komt voort uit onderzoek van zowel de Spaanse als de Nederlandse politie. Inmiddels hebben elf Nederlanders getuigenverklaringen afgelegd. Acht van hen hebben ook zelf aangifte gedaan.

In totaal werden op de bewuste avond vijf Nederlandse jongens uit Waddinxveen ernstig toegetakeld. De verdachten – negen Nederlanders van tussen de 18 en 20 jaar oud, onder meer afkomstig uit Bussum en Hilversum – zouden uit zijn geweest op ruzie en stortten zich ‘uit het niets’ op hun slachtoffers, meldden lokale media. Eerder op de avond was de groep uit een nachtclub gezet.

Aanvankelijk schermde de Spaanse justitie ermee dat er beelden waren van het geweld tegen het 27-jarige slachtoffer. Dat blijkt niet het geval, stelt het Openbaar Ministerie nu. Daarom zullen getuigenverklaringen van omstanders en medeverdachten, samen met eventueel aanvullend beeldmateriaal, een cruciale rol gaan spelen in de strafzaak.

Volgens het OM is het onderzoek nog in volle gang. Onder meer de exacte rol van andere betrokkenen wordt nader bekeken. De politie is bezig om op basis van camerabeelden hun identiteit vast te stellen en roept nog steeds getuigen op om zich te melden. Op de beelden is namelijk te horen dat meerdere omstanders Nederlands spraken.

In een poging om uit handen van Spaanse justitie te blijven, vluchtte de groep verdachten halsoverkop terug naar Nederland. Een 18-jarige man, die achterbleef om de sleutel van de gehuurde villa in te leveren, werd op de luchthaven van Mallorca gearresteerd, maar na enkele dagen onder voorwaarden weer vrijgelaten. Hij zou zelf geen klappen hebben uitgedeeld.

Aanvankelijk leek het erop dat de Gooise vriendengroep in Spanje vervolgd zouden worden. Het Nederlandse OM verklaarde er niets voor te voelen om de zaak over te nemen. Op verzoek van een Spaanse rechter gebeurde dat vorige week toch. Voor het vertalen van het Spaanstalige dossier dacht het OM toen een à twee weken nodig te hebben.