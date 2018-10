Eerste 14-jarigen krijgen meningokokkenprik: ‘Mijn moeder is overbezorgd’

In zeven GGD-regio’s, waaronder Zuidoost-Brabant, is maandag de grote vaccinatiecampagne tegen de meningokokkenbacterie in de varianten A, C, W en Y onder 14-jarige tieners begonnen. In het Brabantse dorp Eersel ziet niet iedereen er de noodzaak van in, maar toch is 85 procent van de opgeroepen tieners komen opdagen. ‘Je weet maar nooit.’

14-jarigen krijgen meningokokkenprik in Eersel. Foto Pauline Niks

‘Houd mijn hand maar stevig vast’, zegt John Hendriks tegen zijn dochter Sara, terwijl een verpleegkundige van de GGD het tienermeisje de vaccinatie in de linkerbovenarm toedient. Het prikje tegen de meningokokkenbacterie is snel gezet. Zichtbaar opgelucht verlaat Sara de sporthal in het Brabantse dorp Eersel, vlak bij de Belgische grens. ‘Het deed minder pijn dan de prik tegen baarmoederhalskanker’, zegt het meisje uit Duizel, een dorpje vlak bij Eersel.

Sinds 2015 neemt het aantal gevallen van meningokokken type W toe. Alleen dit jaar al overleden achttien mensen aan de ziekte, onder wie veel jongeren die kort daarvoor nog kerngezond waren.

Vader Hendriks heeft geen moment getwijfeld om zijn dochter te laten vaccineren. ‘Het is belangrijk en ik vertrouw op de vakkundigheid van het RIVM’, zegt hij in sporthal De Kraanvogel in Eersel, waar tientallen pubers van 13 en 14 enigszins onrustig op hun beurt wachten in de rijen voor een van vier GGD-prikkers. ‘De heren die ervoor gestudeerd hebben, hebben er veel meer verstand van dan wij.’

Foto Pauline Niks

Bangmakerij

Een moeder die naast haar dochter in de rij staat, staat eveneens helemaal achter de vaccinatiecampagne: ‘Je kunt er heel erg ziek van worden en zelfs aan doodgaan.’ Maar voor Ramon Badloe uit Eindhoven had het niet gehoeven. ‘Het is een beetje bangmakerij’, vindt de man van Surinaamse afkomst. ‘Het zijn maar kleine percentages van jongeren die de ziekte hebben opgelopen. En dan nemen ze zulke drastische maatregelen. Met de Mexicaanse griep viel het ook allemaal reuze mee.’

Zijn zoon Raja Badloe is het met zijn vader eens. ‘Voor mij had het ook niet gehoeven. Ik ben niet zo bang voor die ziekte.’ Maar het moest van zijn moeder. Vader Badloe: ‘Laat hem vaccineren, zei mijn vrouw, je weet maar nooit. Ik vind zelf dat je het immuunsysteem de kans moet geven om iets op te bouwen. Het is allemaal te schoon tegenwoordig.’

Raja: ‘Mijn moeder is overbezorgd.’ Zijn vader: ‘Anders krijg je geen avondeten, hahaha.’ Hij heeft ook twee dochters van 10 en 12. ‘Die worden niet gevaccineerd’, zegt hij peinzend. ‘Waarom de een wel en de ander niet? Daar moet ik het nog maar eens even met mijn vrouw over hebben tijdens het avondeten.’

Volgens het RIVM worden de komende weken alle jongeren die geboren zijn tussen 1 mei en 31 december 2004 opgeroepen voor een vaccinatie tegen de meningokokkenziekte. Dat zijn er zo’n 130 duizend. Volgend jaar krijgen alle andere jongeren tussen 14 en 18 jaar een uitnodiging – in totaal ongeveer 860 duizend. Die planning heeft te maken met de beschikbaarheid van het vaccin – om alle 14- tot 18-jarigen, die beschouwd worden als de grootste risicogroep van de bacterie, in één keer te laten vaccineren, is nog niet voldoende vaccin beschikbaar.

Foto Pauline Niks

Tragische sterfgevallen

Door enkele tragische sterfgevallen die de afgelopen weken in de media zijn gekomen, is veel onrust onder ouders ontstaan. Daardoor ontstond ook een ware run op het vaccin buiten de officiële vaccinatiecampagne. ‘Er zijn ook veel mensen die hun kinderen op eigen kosten laten vaccineren’, zegt een GGD-woordvoerder in Zuidoost-Brabant. Dat kost 90 euro, inclusief consult.

Vorige week heeft deze Brabantse GGD-afdeling tijdens twee speciale spreekuren 300 mensen gevaccineerd. ‘Kinderen vanaf vier of vijf jaar, tieners, maar ook studenten en twintigers’, aldus de GGD-woordvoerder. Woensdag worden nog eens 200 mensen gevaccineerd, en dan nog blijven er 300 op de wachtlijst staan – die krijgen volgende week waarschijnlijk hun prikje. In heel Nederland zouden in september vele duizenden mensen de vaccinatie hebben gehaald, terwijl dat in een normale maand 150 tot 200 mensen zijn, vooral reizigers naar het buitenland. ‘Mekka-reizigers halen de prik ook vaak’, aldus Ludy Blind, jeugdverpleegkundige en coördinator van de vaccinatiecampagne in Zuidoost-Brabant.

‘Ik ken kinderen die de ziekte hebben gehad’, zegt Bianca Wilting uit Middelbeers voor de sporthal in Eersel. ‘Een is eraan overleden, en een ander mist enkele vingertoppen. Dat is wel heftig.’ Mede daarom vindt ze het belangrijk dat haar zoon Lars wordt ingeënt. Lars zelf haalt zijn schouders op: ‘Ik vind het maar niks. Ik kan niet zo goed tegen die prik.’

Foto Pauline Niks

Lastige afweging

Toch vond ook Wilting het een lastige afweging: ‘Je spuit toch een ziekte in om jezelf te beschermen.’ Ze heeft nog een zoon van 12 en een dochter van 9. Die zijn nog niet gevaccineerd. Toch heeft ze er niet aan gedacht haar kinderen op eigen kosten te laten vaccineren: ‘Ik volg braaf de richtlijnen.’

Maandag zijn in de sporthal van Eersel 559 Brabantse tieners uitgenodigd om een prik te komen halen. Daarvan is 85 procent komen opdagen. De anderen kunnen deze week nog elders op tien andere plaatsen in de regio terecht. Wie dan nog niet is geweest, krijgt in november een herhalingsoproep.