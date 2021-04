Eerst olympisch tienkamper en realityster, maar nu wil Caitlyn Jenner gouverneur van Californië worden

Caitlyn Jenner. Beeld AFP

In een bericht op haar website, waar met grote dikke letters ‘I’m in!’ staat geschreven, legt de Republikein Jenner uit waarom ze de zittende Democratische gouverneur Gavin Newsom wil vervangen.

‘Californië is al bijna 50 jaar lang mijn thuisstaat. Ik ben hierheen gekomen omdat ik wist dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of positie, hier zijn dromen kan waarmaken’, schrijft ze. ‘Maar de laatste jaren zien we dat de glans van de Gouden Staat is teruggebracht door het bestuur van één partij, die politiek boven vooruitgang en bepaalde belangen boven mensen plaatst.’

Haar status en naamsbekendheid zullen Jenner (71) de nodige media aandacht opleveren, maar critici maken zich zorgen over haar gebrek aan ervaring. ‘Wat heeft zij in huis voor deze baan?’, schrijft columnist Nicholas Goldberg in de Los Angeles Times. ‘Haar 10,8 miljoen volgers op Instagram, en haar 3,5 miljoen volgers op Twitter. (...) Ze is misschien een aardig, bedachtzaam, goedbedoelend en competent mens, maar ik denk niet dat iemand die zelfs nooit in een schoolcommissie of een buurtcomité heeft gezeten gouverneur van 40 miljoen Californiërs moet worden.’

Reagan en Schwarzenegger

Jenner is niet de eerste beroemdheid die vanuit Californië het politieke toneel betreedt. In 1963 kondigde George Murphy, ster in meer dan veertig Hollywood musicals, aan dat hij ging meedoen aan de Senaatsverkiezingen, die hij vervolgens ook won. In 1966 werd de filmster Ronald Reagan gouverneur van Californië, en in 1981 president van de Verenigde Staten. Clint Eastwood won in 1986 en in 2001 de burgemeestersverkiezingen van de stad Carmel-by-the-Sea, en in 2003 werd Arnold Schwarzenegger gekozen tot gouverneur van Californië.

Newsoms periode als gouverneur loopt eigenlijk pas af in 2022, maar er loopt nu al een campagne voor een zogeheten ‘recall’, een petitie waarmee een gouverneur kan worden afgezet als deze door anderhalf miljoen mensen is ondertekend. De teller staat nu officieel op 40 procent daarvan, maar volgens de initiatiefnemers zijn er al twee miljoen handtekeningen gezet die alleen nog maar gecontroleerd moeten worden.

Het campagneteam van Jenner bestaat uit verschillende mensen die eerder met Donald Trump hebben gewerkt, maar Jenner, een transgendervrouw, wil zich niet neerzetten als een Republikein uit zijn kamp. Zij steunde Trump totdat hij in 2018 een wet terugdraaide die het voor transgender studenten mogelijk maakte om zelf te kiezen welk toilet ze gebruiken.