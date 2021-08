Eerst de beving, toen de tropische storm: zwakke Haïtiaanse overheid worstelt met hulpvraag

Kinderen die dakloos zijn geworden door de aardbeving schuilen voor de tropische storm Grace in Les Cayes, Haïti. Beeld AP

De drie departementen Sud, Nippes en Grand’Anse registreerden tot dinsdagochtend 1.419 doden en bijna 7.000 gewonden. Ruim 37 duizend huizen zijn verwoest, nog eens bijna 50 duizend huizen zijn beschadigd.

De beving verwoestte niet alleen huizen, maar raakte ook ziekenhuizen, kerken, hotels en wegen – essentiële infrastructuur tijdens rampen. Bovendien trok vroeg in de dinsdagochtend de tropische storm Grace over het getroffen gebied. Honderdduizenden Haïtianen moesten ‘s nachts de keuze maken tussen de storm buiten trotseren onder geïmproviseerde tenten of schuilen in de wankele resten van hun huizen. Grace was nog niet op volle kracht toen zij Haïti passeerde, maar liet wel een grote hoeveelheid regen los boven het zuidwesten.

‘Het zuiden is verwoest’, kopte Haïti’s grootste krant Le Nouvelliste dinsdag op de voorpagina. ‘De aardbeving vernietigde bijna alles dat op haar pad kwam.’ De hulp komt langzaam en haperend op gang omdat het gehavende gebied moeilijk te bereiken is en omdat Haïti’s zwakke overheid middelen en mensen tekortkomt. De onderbemande ziekenhuizen en hulpdiensten in de zwaarst getroffen steden Les Cayes en Jérémie kunnen de hulpvraag niet aan. Direct na de aardbeving waren het vooral de inwoners zelf die hun familieleden en buren onder het puin vandaan trokken.

‘We gaan sneller handelen’, beloofde premier Ariel Henry op maandag. ‘We gaan onze inzet vertienvoudigen.’ De staat, stelde hij, coördineert ‘alle hulp uit binnen- en buitenland’.

Het armste land van het westelijk halfrond kan niet zonder internationale donoren, maar leerde na de verwoestende aardbeving van 2010 dat miljarden aan hulpgeld grotendeels in het niets kunnen verdwijnen wanneer coördinatie ontbreekt. Veel landen en organisaties, waaronder de VS en de VN, hebben al hulp toegezegd.

Een man loopt langs de restanten van een gebouw in Port Salut in Haïti. Beeld AP

De kersverse premier trad pas een kleine maand geleden aan, anderhalve week na de moord op president Jovenel Moïse op 7 juli. Een slechtere uitgangspositie om het natuurgeweld het hoofd te bieden is haast niet mogelijk. De premier leidt een onthoofde regering in diepe politieke crisis, terwijl de aanslag op Moïse nog steeds met raadselen is omgeven. Volgens de politie zou een Amerikaans-Haïtiaanse emigrant de macht hebben willen grijpen. Veel Haïtianen vermoeden dat de president binnenlandse vijanden had en wantrouwen de ongekozen politici, zoals Henry, die momenteel het land leiden.

De beving vond zaterdagochtend plaats op zo’n 125 kilometer ten westen van hoofdstad Port-au-Prince. Opnieuw, net als in januari 2010, ontlaadde de Enriquillo-Plantain Garden-breuklijn haar spanning onder het Caribische eiland. De grens tussen twee aardplaten loopt precies onder het zuidwesten van Haïti. Elf jaar geleden bevond het epicentrum van een bijna even zware aardbeving zich op 25 kilometer van de hoofdstad, grote delen van Port-au-Prince stortten in, ruim 200 duizend mensen kwamen om.