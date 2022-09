‘Eerlijkheidstraining’ helpt mensen met psychische aandoeningen sneller aan baan

Een arbeidsbemiddelaar van de UWV praat met een vrouw die een maand geleden ontslagen is bij een offshorebedrijf na 7 dienstjaren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat is in tijden van personeelsnood belangrijker dan ooit, vindt Kim Janssens die vrijdag promoveert aan de Universiteit van Tilburg. Ze organiseerde een experiment met ruim 150 werkzoekenden in de bijstand. De helft van hen ontving een brochure die aanzet tot denken over wel of niet open zijn, met tips als: ‘Uw werkgever hoeft niet alles van u te weten, het is normaal dat sommige dingen privé zijn'. Bovendien kregen de reïntegratiebegeleiders van deze groep een zogeheten ‘stigma-bewustwordingstraining’, waarbij iemand met persoonlijke ervaringen hen meer bewust maakt van vooroordelen over werknemers met psychische aandoeningen. Bij de controlegroep deden de onderzoekers niks.

Uitkomst: wie alleen al aan het denken werd gezet over het ‘openheidsdilemma’ vond twee keer zo vaak werk én wist die baan twee keer zo vaak te behouden. Opvallend, volgens Janssens, want mensen in de bijstand met (vroegere) mentale problemen worden vaak bestempeld als ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. ‘Dit onderzoek laat zien dat het probleem niet bij mensen zelf ligt, maar voor een groot deel juist bij werkgevers.’

Dit bleek ook al uit eerder onderzoek van Janssens. Daarin gaven de meeste leidinggevenden aan dat ze een sollicitant niet snel aannemen als ze weten dat deze psychische problemen heeft. Een derde nam zelfs liever geen werknemers aan die vroeger kampten met mentale problemen.

Vooroordelen kunnen een rol spelen bij het zoeken naar werk

Volgens Janssens wil een grote meerderheid van de Nederlanders juist wel graag open daarover zijn. Hierdoor ontstaat bij sollicitaties een spanningsveld. Janssens sprak na het onderzoek met de deelnemers. Een van hen zei dat ze nu bewust was gemaakt van het feit dát er een keuze is. ‘Zij dacht dat openheid de norm was.’

Het doel van het onderzoek was om mensen met psychische problemen te laten beseffen dat bepaalde vooroordelen een rol kunnen spelen tijdens de zoektocht naar werk , aldus Janssens. De interventie - voorlichtingsfolders en drie keer twee uur training voor re-integratiebegeleiders - is relatief goedkoop. ‘Dit is een betaalbare optie om deze werkzoekenden te helpen aan een baan.’

Angelique de Rijk, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en niet betrokken bij de studie, reageert positief. ‘Het is indrukwekkend dat je met zo’n kleine interventie al zulke grote resultaten krijgt. Er is zeker vraag in de praktijk naar dit soort trainingen en beslishulpen.’

Toch plaatst de hoogleraar sociale geneeskunde ook kanttekeningen. De brochure vergt een bepaald niveau van leesvaardigheid. ‘Een filmpje zou een grotere groep kunnen aanspreken.’ Bovendien had een deel van de mensen die na de interventie werk vonden nog steeds de bijstand nodig als aanvulling. ‘Werken loont dus niet altijd, dit is belangrijk om mee te nemen in vervolgonderzoek.’