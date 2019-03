Eerlijk Pensioenlabel: meeste pensioenfondsen scoren vette onvoldoende voor duurzaamheid

Beeld ANP

Het lijkt erop dat de pensioenfondsen een belabberd beleid hebben op gebied van maatschappelijk verantwoord investeren, maar volgens de fondsen zelf is er iets anders aan de hand: het onderzoek deugt niet.

Het Eerlijk Pensioenlabel is in opzet vergelijkbaar met de Eerlijke Bankwijzer (sinds 2009) en de Eerlijke Verzekeringswijzer (sinds 2013), die meten in hoeverre banken en verzekeraars zich verantwoord gedragen. De fondsen zijn doorgemeten op vijftien thema’s, zoals mensenrechten, corruptie, belastingen en klimaatverandering. Op klimaatbeleid scoren alle fondsen ‘ruim onvoldoende’ of ‘slecht’. Acht van de tien hebben geen beleid op gebied van belastingontwijking. Vrijwel geen pensioenfonds heeft beleid om beleggingen in foute wapenhandel te voorkomen. Een van de weinige hoge scores was voor het PFZW (Zorg en Welzijn), dat voor zijn beleid op gebied van arbeidsrechten een 8 scoorde.

De scores zijn tot stand gekomen op basis van publiek bekend beleid, zegt Cor Oudes van het Pensioenlabel. ‘De resultaten kunnen erop wijzen dat er heel weinig beleid is. Het zou ook zo kunnen zijn dat er wel veel beleid is, maar dat dat niet is gepubliceerd.’ Hij wijst erop dat ook de eerste afleveringen van de Verzekerings- en de Bankwijzer gevuld waren met massa’s onvoldoendes. Later ontdekten die bedrijven wat ze moesten doen om er beter vanaf te komen: meer publiceren.

Verkeerd beeld

Volgens woordvoerder Asha Khoenkhoen van het grootste pensioenfonds, het ABP, geeft het Pensioenlabel een volstrekt verkeerd beeld. ‘Wij publiceren doorgaans alleen het beleid op hoofdlijnen en principes, niet op de onderliggende criteria. De onderzoekers nemen vervolgens aan dat deze criteria niet bestaan. En zij kijken vooral of we criteria hebben om bedrijven uit te sluiten van onze beleggingsportefeuille. Maar dat is niet de manier waarop wij werken. Wij beleggen juist ook in bedrijven waar we mee in gesprek gaan om het beleid te veranderen, en dat werkt. Dat kun je zien bij Shell, dat onder meer onder druk van de beleggers zoals wij een andere koers is gaan varen.’

Oudes van het Pensioenlabel spreekt dat tegen. ‘Wij vinden het heel goed dat ABP resultaat boekte in gesprek met Shell. Maar wij willen ook weten: wat doe je met al die andere oliemaatschappijen, wat verlang je van kolenbedrijven? Het maakt ons niet uit of ABP een bedrijf uitsluit of in ermee gesprek gaat, als maar duidelijk is wat het ABP wil van bedrijven, en dat is nu niet het geval.’

In oktober vorig jaar publiceerde ook de VBDO, de beleggersclub voor duurzaamheid, zijn jaarlijkse onderzoek naar het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen, in het bijzonder over ‘hoe zij besturen, formuleren, uitvoeren en rapporteren’. Maar de beste zes uit het Eerlijke Pensioenlabel zijn ook de beste zes in de ranking van VBDO. En de slechtste bij het Pensioenlabel, Pensioenfonds Horeca & Catering, scoort ook het laagst bij VBDO.