Eenzame feestdagen voor Yúnior García, de zoveelste Latijns-Amerikaanse balling in Spanje: ‘Ik was aan het radicaliseren’

Een warm zwart winterjack dat hij binnen aan houdt, robuuste blauwe jeans en een stevig paar bruine schoenen. Alles wat hij draagt, kreeg hij van weldoeners na zijn vlucht naar Spanje, vertelt Yúnior García Aguilera (39). Daar stonden hij en zijn vrouw Dayana Prieto op het vliegveld van Madrid, nu anderhalve maand geleden, hun koffers gevuld met luchtige outfits voor een Caribischer klimaat.

Tijd om de winkels in te duiken voor iets winterproofs hadden ze niet gehad: ze moesten weg, weg van Cuba, waar voor García Aguilera een lange celstraf dreigde. De toneelschrijver en activist had het communistische regime in verlegenheid gebracht met zijn plannen voor een manifestatie op 15 november, tegen het wanbeleid en de zelfverrijking van de dictatuur die zijn land volgens hem tot de rand van de afgrond heeft gebracht.

Internationale media, waaronder de Volkskrant, schreven volop over García Aguilera in de dagen voor zijn vertrek. Dagen waarin hij opgesloten zat in zijn eigen woning in Havana door een cordon van politie en boze medestanders van de regering. Contact met de buitenwereld werd nagenoeg onmogelijk toen op 14 november de telefoon- en internetverbinding verdween. De ramen van zijn woning werden afgedekt met een reusachtige Cubaanse vlag.

‘Ik was aan het radicaliseren’, vertelt García Aguilera over dat moment. ‘Ik voelde zoveel haat dat ik tot alles in staat was.’ Twee dagen later vluchtte hij naar Madrid, waar hij en Prieto met hulp van de Cubaanse gemeenschap een huurwoning vonden in de multiculturele wijk Lavapiés. We spreken elkaar tussen Kerst en Oud en Nieuw, niet bij hem thuis, maar in een café vlakbij; de tentakels van het Cubaanse staatsapparaat reiken overal, zegt hij, en dus is hij op zijn hoede.

De feestdagen vallen hem zwaar. Direct na aankomst verkeerde García Aguilera in een roes: interviews geven aan Spaanse media, een huis regelen, geld vinden om de huur van dat huis te betalen (gekregen van de gemeenschap). Nu die storm voorbij is geraasd, daalt bij hem het besef in: ik kan niet terug naar huis, waarschijnlijk voor lange tijd. ‘Onze moeders zitten nog in Cuba, en mijn 10-jarige zoon uit een eerder huwelijk.’

Nooit was het zijn droom om het eiland te verlaten, zoals naar hij schat voor 80 procent van de jongere generatie Cubanen het geval is. Als kritisch maar gevierd toneelschrijver kan hij gaan en staan waar hij wil, met reizen naar Latijns-Amerika en Europa. Activist wordt hij pas echt op 11 juli, als op Cuba een spontaan volksprotest tegen de regering uitbreekt. García Aguilera neemt deel en brengt een dag en nacht door in de cel. Om de vlam van het protest brandend te houden richt hij in de nasleep een Facebook-pagina op, Archipiélago (eilandengroep), die in korte tijd 35 duizend leden werft.

Na het aankondigen van het nieuwe protest moet hij zich melden bij justitie. Of het nu wel zo verstandig is voor García Aguilera om zijn manifestatie door te zetten, met de 27 jaar gevangenisstraf die hem boven het hoofd hangt. Uit voorzorg vraagt hij op 12 november een toeristenvisum aan bij de Spaanse ambassade. Twee dagen later, als zijn huis is omsingeld door de ordediensten, wordt het echtpaar ontlast door een ‘religieuze organisatie die zich inzet voor mensenrechten’; preciezer kan hij zich niet uitdrukken om de groep niet in problemen te brengen.

De politie grijpt niet in als de auto van zijn bevrijders voorrijdt, en ook op het vliegveld van Havana, waar hij twee dagen later het vliegtuig naar Madrid pakt, kan García Aguilera zonder problemen doorlopen. Een medewerker van de Spaanse ambassade begeleidt hem tot aan het vliegtuig. Het doet hem vermoeden dat Cuba, dat hem liever kwijt dan een martelaar rijk was, het op een akkoordje heeft gegooid met Spanje, een toevluchtsoord voor meer ballingen uit autoritair geleide landen als Cuba, Nicaragua en Venezuela.

Zijn toeristenvisum loopt over twee maanden af. Na eerdere twijfels overweegt hij alsnog asiel aan te vragen in Spanje. Vanuit Madrid wil hij online het protest blijven voeden, tot de dag aanbreekt dat hij weer terug kan. Cubaan zijn is een chronische aandoening, vertelt hij als we de koffie hebben afgerekend en buiten wandelen. Hij steekt een sigaret op en reciteert losjes uit een van zijn werken. Het is de tekst van een personage dat uitlegt waarom ze niet wil emigreren: ‘Cuba is je moeder kunnen zien wanneer je daar zin in hebt. Op haar verjaardag komen en zeggen: ik heb niks bij me, maar ik ben er. Op straat een knuffel geven aan wie dan ook op welk uur dan ook. Schreeuwen als de stroom uitvalt, maar meteen erna gaan zingen. En even later het gejuich horen van de hele buurt als de stroom weer terug is.’

Dat is Cuba, zegt hij: vrolijk, ondanks alles. ‘Maar het leed is groot. Het leed is groot.’