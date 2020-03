Eensgezind trekt links op tegen het kabinet – maar voor hoelang?

Lilian Marijnissen (SP), Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een fusie is voorlopig nog wat bruggen te ver, maar GroenLinks, PvdA en SP presenteren vanavond wel hun gezamenlijke eisen aan het kabinet in ruil voor steun in de senaat. Daarmee lijkt GroenLinks terug te komen op de ‘nieuwe politiek’ die de partij in oktober bewierookte.

En verder: heeft het kabinet een noodplan klaar voor het coronavirus en schrikt Broekers-Knol zich een hoedje.

LINKS, LINKSER, LINKST

Een zeldzaam avondje

Politiek links heeft de reputatie drukker te zijn met onderling bekvechten dan het bestrijden van de rechtse krachten, en nauwe samenwerking is tot nu toe een fata morgana gebleken: als je dichterbij komt, verdwijnt ze voor je ogen. Vandaar de grote interesse voor het avondje dat PvdA, GroenLinks én de SP vanavond organiseren in Amsterdam. Staat een hechter verbond op stapel?

Dat Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen zich samen presenteren is nieuws op zich. De laatste keer dat de leiders van de drie grootste partijen op links tegelijk op een podium stonden was in 2012, toen ze optrokken tegen Rutte I, ‘het meest rechtse kabinet aller tijden’. Die samenwerking viel snel uiteen. Zes jaar daarvoor dronken Wouter Bos, Jan Marijnissen en Femke Halsema een teleurstellend kopje koffie - dat die afspraak in het geheugen gegrift staat van politieke junkies, zegt veel.

Intussen bevestigen ingewijden aan de Volkskrant dat de partijen vanavond eisen dat het kabinet extra geld vrij maakt voor de publieke sector en afziet van de verlaging van vennootschapsbelasting in 2021. En als dat niet gebeurt? Dan dreigen ze eind dit jaar in de Eerste Kamer gezamenlijk tegen het kabinetsbeleid te stemmen. Daarmee lijkt GroenLinks-leider Klaver zich toch weer te bekeren tot de scorebordpolitiek die hij in oktober nog verafschuwde.

DEBAT VAN DE DAG

Wachtlijsten dure grap

‘Ik ben daar zó van geschrokken.’ Dat zij dit jaar mogelijk 70 miljoen euro kwijt is aan dwangsommen voor asielzoekers wier toelatingsprocedure is vertraagd, kon Ankie Broekers-Knol zelf ook maar moeilijk geloven. Toch moest de staatssecretaris van Asiel in het Vragenuurtje toegeven dat de lange wachtlijsten naar verwachting tot de uitbetaling van dat forse bedrag gaan leiden.

In een brief aan de Kamer liet de staatssecretaris eerder op de dag al weten dat ze ingrijpt bij de immigratiedienst IND. Tot verbazing van vele fracties vertelde ze in het debat dat haar ambtenaren haar onlangs ‘terloops’ informeerden dat de wachttijden bij de IND veel sneller oplopen dan voorzien.

De andere partijen ontzagen Broekers-Knol sowieso niet. Van GroenLinks (‘elke politieke regie ontbreekt’) tot aan de PVV (‘een miljoen per week naar profiteurs, dat is complete waanzin’) vinden fracties dat het zo niet kan doorgaan. Op aandringen van met name VVD, PVV en SGP beloofde de bewindsvrouw dat het hele dwangsommenstelsel onder de loep wordt genomen, maar ‘dat is niet zomaar eventjes geregeld’, gaf zij daar een winstwaarschuwing bij.

CORONAJOURNAAL

Bruins laat de teller lopen

Hier en daar klinkt het verwijt dat Nederland wat te laconiek doet over het coronavirus in vergelijking met andere landen. Misschien is het daarom dat premier Rutte de laatste dagen uitstraalt dat het hem menens is, vandaag door de media in te lichten over een noodplan dat klaarligt. Voor minister Bruno Bruins (Medische Zorg), die tot voor kort de leiding had op het coronadossier, was een bijrol weggelegd - hier sprak de baas.

Wat het noodplan behelst, wilde Rutte na afloop van een crisisoverleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zeggen, maar een plan is er dus. Volgens de premier zijn ingrijpende maatregelen als het afgelasten van evenementen nog niet nodig, maar kan dat veranderen als het coronavirus ook in Nederland om zich heen grijpt. ‘We zijn nu vooral bezig de ziekte in te dammen.’

Tussendoor mocht Bruins toch nog kort wat vertellen over het opschroeven van de bezetting bij het informatienummer (0800-1351). Ook gaat de website van het RIVM uitgebreidere en actuelere informatie bieden, inclusief een teller die het aantal besmettingen bijhoudt. Tegelijk blijft het kabinet prediken: geen paniek.

EN DAN DIT NOG

Ietsje minder zelfstandig

Het kabinet krijgt het dringende advies alle zzp’ers te verzekeren tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een premie van netto 85 tot 150 euro per maand moet het huidige gat in het systeem - veel zzp’ers zijn nu niet verzekerd tegen langdurige uitval - worden gedicht. Critici voorzien problemen, zowel voor de al worstelende Belastingdienst die de hoogte van de premies moet bepalen, als voor de zelfstandigen zelf, die de premie lang niet allemaal zouden kunnen betalen.

Meer mensen = meer geld

D66-leider Rob Jetten zal vanochtend tevreden zijn opgestaan met het nieuws dat de snelle bevolkingsgroei de Nederlandse economie aanjaagt. Volgens het CPB verzacht de naar boven bijgestelde bevolkingsgroei - in 2025 telt Nederland zo'n 18 miljoen zielen - de effecten van de vergrijzing. De verwachte bevolkingsgroei bestaat immers voornamelijk uit werkende immigranten, de reden waarom D66 vorige maand niet voor minder, maar meer arbeidsmigratie pleitte.

Brabantse ongezelligheid

Onrust in Oisterwijk, waar de lokale CDA-fractie zich uitspreekt tegen de vorming van een Noord-Brabants college met daarin CDA en Forum voor Democratie. Volgens de Oisterwijkers zijn CDA-waarden als solidariteit en rentmeesterschap onverenigbaar met samenwerking met Forum. Ook sneert de lokale fractie naar de landelijke CDA-top, die ‘medeplichtig’ zou zijn door Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg naar voren te schuiven als gedeputeerde.

De coalitieonderhandelingen gaan intussen onverminderd door. Vandaag werd bekend dat Lokaal Brabant de coalitie graag aan een meerderheid helpt. Daarmee komt een college met Forum in Brabant almaar dichterbij.

