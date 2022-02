Eens een hemelbestormer, toen ongewenst in de luwte: nu is Jeroen Dijsselbloem terug

Jeroen Dijsselbloem keert woensdag terug in de schijnwerpers, met het eerste officiële onderzoek naar de coronabestrijding. Zijn roeping lag elders, maar hij heeft zichzelf al vaker opnieuw uitgevonden.

De droom van Jeroen Dijsselbloem (55) was tot voor kort het ministerschap van Onderwijs. Zijn mooiste uur als Kamerlid was het voorzitterschap van de parlementaire enquête Onderwijsvernieuwingen. Dat onderzoek legde dertien jaar geleden onbarmhartig bloot hoe de vernieuwingsdrang in het middelbaar onderwijs niet bepaald tot kwaliteitsverbetering had geleid, en in sommige gevallen tot aantoonbare schade.

Het Kamerlid Dijsselbloem stond ineens in de schijnwerpers, eerst als scherp ondervrager en daarna als onvervaard beoordelaar. Zijn conclusie – uitsluitend vernieuwen als de opbrengst bewezen is – staat nog steeds fier overeind, al trekken eigenzinnige schoolbesturen zich er weinig van aan.

Van dat ministerschap is het niet gekomen. Niet alleen omdat zijn Partij van de Arbeid bij de verkiezingen van vorig voorjaar opnieuw in de oppositie belandde. Maar ook omdat Dijsselbloem binnen de partij te horen kreeg dat hij een voorbije generatie vertegenwoordigde. Dat was misschien sneu, maar het moet hem niet helemaal onbekend zijn voorgekomen. Bij de verkiezingen van 2003 bestormde de landbouweconoom uit Wageningen de PvdA-kieslijst samen met Diederik Samsom en Staf Depla. Met zijn drieën tooiden ze zich in rode jasjes, noemden zich ‘rode ingenieurs’ en keerden zich tegen de regenteske partijcultuur van toen.

Gezond verstand-vleugel

Het was kort na de dood van Pim Fortuyn en de PvdA zocht onder Wouter Bos een nieuwe koers. Dijsselbloem hoorde bij wat hij zelf zag als de gezond verstand-vleugel, door menigeen als rechtervleugel betiteld. Hij schreef samen met Bos en huidig partijleider Lilianne Ploumen aan een stevige integratienota; ‘immigranten moeten onvoorwaardelijk kiezen voor Nederland’. De nota viel slecht bij het partijkader. Dijsselbloem pleitte ook nog eens voor een liberale islam. Op grond daarvan kreeg hij van toenmalig Volkskrantcolumnist Marcel van Dam de bijnaam ‘de Geert Wilders van de Partij van de Arbeid’ cadeau.

Dijsselbloem bleef stoïcijns en ontpopte zich tot afvanger van problemen bij de fractie, en tweede man onder het korte bewind van Job Cohen (2010 - 2012). Het was een ongelukkige tijd waarin veel misging, en Dijsselbloem overwoog de politiek te verlaten. Eind 2012 kwam de verrassende kentering, toen Diederik Samsom bijna Mark Rutte versloeg en de twee partijleiders in een ommezien een regeerprogramma in elkaar timmerden. Eén van de architecten was Dijsselbloem, die vervolgens ook aantrad als minister van Financiën.

Midden in de eurocrisis kwam het kabinet-Rutte II met een ongekend bezuinigingsprogramma, dat door partijleider Samsom en Dijsselbloem consequent werd verdedigd. In Nederland wist Dijsselbloem, ook door zijn zakelijkheid en zelfvertrouwen, brede politieke steun te houden. In Europa ging hem dat als voorzitter van de eurogroep moeilijker af. Nederland stond er in Zuid-Europa al niet goed op, met een premier die had gezegd dat hij niet zoveel had met de Grieken. Ook Dijsselbloem kende harde aanvaringen met zijn Griekse collega Varoufakis, van wie hij hervormingen eiste.

Drank en vrouwen

Nog altijd wordt Dijsselbloem achtervolgd door zijn uitspraak uit 2017, dat ‘ik niet al mijn geld aan drank en vrouwen kan uitgeven om vervolgens om bijstand te vragen’. Dijsselbloem bedoelde het begrip solidariteit te illustreren, maar werd in Zuid-Europa uitgemaakt voor racist en seksist en kreeg een veroordeling van het Europarlement aan zijn broek.

In 2017 liep de links-liberale coalitie af, met een historische nederlaag voor de Partij van de Arbeid. Er kwam een barrage van kritiek over het neoliberale beleid van de PvdA als regeringspartij, met een hoofdrol voor Dijsselbloem. Die trok na het verlies zijn conclusies en verliet de Kamer.

De voormalig schatkistbewaarder is nog altijd van mening dat ingrijpen in de overheidsfinanciën noodzakelijk was, en dat Nederland alleen redelijk door de crisis is gekomen doordat er dankzij de hervormingen voldoende reserves waren. Hij heeft premier Rutte wel eens verweten dat die in het vorige kabinet elk probleem oploste door de portemonnee te trekken. Voor de koers van het huidige kabinet, dat nog kwistiger met miljarden strooit, heeft hij al helemaal geen goed woord over.

Ongezochte luwte

Na zijn ministerschap belandde Dijsselbloem in de ongezochte luwte. Hij solliciteerde openlijk bij de Raad van State op de prestigieuze functie van vice-voorzitter. Dijsselbloem meende dat het gebruikelijke politieke handjeklap in de achterkamers voor die baan niet meer van deze tijd is. Maar hij was geen jurist en de PvdA was uitgerangeerd – de zittende machthebbers besloten anders. Thom de Graaf, van regeringspartij D66, werd de nieuwe onderkoning. Daarna deed Dijsselbloem nog een gooi naar het directeurschap van het IMF. Opnieuw zat zijn roep als stram en rechtlijnig bestuurder hem in de weg, vooral in Franse ogen. De Bulgaarse Kristalina Georgieva kreeg de baan.

Bijna twee jaar is Dijsselbloem nu voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Woensdag presenteert hij zijn eerste grote rapport, over de veiligheidsrisico’s van het coronabeleid. Dijsselbloem wekt niet de indruk dat hij de OVV te min vindt voor zijn kwaliteiten, al is het ook geen baan om overspannen van te raken. In zijn vrije tijd schreef hij twee boeken, een over de eurocrisis en een over zijn ware liefde: het onderwijs, waarin zo ongeveer zijn hele familie emplooi heeft gevonden. Maar dat ministerschap van Onderwijs zit er vermoedelijk niet meer in.