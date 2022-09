Eenmalige uitkeringen, lagere belastingen en ‘overwinstbelasting’ voor energiebedrijven: zo wil de Duitse regering het land door de winter helpen

Bondskanselier Olaf Scholz zondag, na de aankondiging van het nieuwe pakket aan steunmaatregelen. Beeld ANP / EPA

Bondskanselier Olaf Scholz en zijn coalitiegenoten kondigden het pakket, waarover 22 uur was onderhandeld, zondag zelf aan in een persconferentie. De lijst is lang en het bouwsel van alle besluiten samen moet de Duitsers door deze moeilijke periode heen helpen, aldus de opstellers. ‘We zullen niemand achterlaten’, zei Scholz, alvorens hij het, Engelstalige, motto van het pakket onthulde: ‘You’ll never walk alone.’

Veel geld zal gaan naar de lagere inkomens, de gepensioneerden en studenten, die er bij de vorige pakketten karig vanaf kwamen. Zij krijgen eenmalige toeslagen van 100 tot 300 euro. De kinderbijslag gaat omhoog, net als andere subsidies waar gezinnen aanspraak op kunnen maken.

Meer Duitsers kunnen straks huursubsidie aanvragen: de grens gaat omhoog naar 1.600 euro per maand, en volgend jaar 2.000 euro. Naar schatting vergroot dat het aantal subsidie-ontvangers van 700 duizend naar 2 miljoen. Deze ‘geringverdieners’ zullen ook minder voor hun sociale premies hoeven af te dragen. Eenmalige ‘inflatiepremies’ van werkgevers zijn tot 3.000 euro belastingvrij.

Daarbovenop komen meer belastingversoepelingen. Mensen met een klein inkomen hebben daar minder aan, gaf Scholz toe, omdat ze nu eenmaal weinig belasting betalen. De belastingvermindering helpt vooral om bedrijven en bedrijfjes het hoofd boven water te houden.

Energieprijzen

Berlijn wil de torenhoge energieprijzen op twee manieren aanpakken. Aan de ene kant blijft de overheid de benzineprijzen naar beneden drukken en komt er een plafond voor de elektriciteitsprijs. Aan de andere kant zullen overwinsten van energieleveranciers, die nu nog flink profiteren van de plotselinge prijsstijgingen, worden afgeroomd via een ‘overwinstbelasting’. Liefst doet Duitsland dat in Europees verband, maar als het moet, zal het dat op nationaal niveau regelen, zei de bondskanselier.

Scholz en de leiders van de Groenen (Omid Nouripour) en de liberale FDP (Christian Lindner) toonden zich zondag bij de presentatie eensgezind en trots op het pakket. Lindner noemde het zelfs ‘wuchtig’ (imposant). Met 65 miljard is het derde pakket van dit jaar ruim twee keer zo groot als de twee eerdere pakketten samen. In totaal, zegt Lindner, die ook minister van Financiën is, komen de drie pakketten uit op ruim 90 miljard.

Dat is veel, maar nog altijd niet genoeg, beseft Scholz: ‘We kunnen niet de hele inflatie compenseren, het gaat er nu om het land door de crisis te loodsen.’

‘Schuld ligt bij Poetin’

Waar de schuld ligt voor de crisis, is voor alle partijen in de regering helder: Poetin. De Russische president heeft met zijn ‘overval op Oekraïne’ de aanzet gegeven tot alle problemen waar Europa nu mee kampt, en daarmee ook tot de keuzes die Duitsland nu moet maken om ze het hoofd te bieden, zegt de bondskanselier.

Poetin is met zijn gasoorlog, en het dichtdraaien van de gaskraan persoonlijk de oorzaak van de enorme stijging van de energieprijzen. Scholz: ‘Hij heeft contractbreuk gepleegd, iets wat zelfs in de Koude Oorlog nooit is gebeurd, en daarmee heeft hij bewezen dat Rusland niet langer een betrouwbare energieleverancier is.’ En daarom is het voor Duitsland zaak zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van Rusland, een andere kwestie waar de regering nu haar tanden stuk kan bijten.