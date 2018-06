Eendrachtige top in China stak volgens Chinese media fraai af tegen chaos G7

Terwijl de G7 in Canada afgelopen weekend ontaardde in chaos en verdeeldheid, was een andere wereldtop in China een triomf van eendracht. Nu de VS zich steeds protectionistischer opstellen, neemt China het voortouw als kampioen van internationale handel en samenwerking. Dat beeld schilderen althans Chinese media.

Het Chinese blad Global Times bejubelde de top van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), zaterdag en zondag in de havenstad Qingdao, als een feest van harmonie, enthousiasme en ambitie dat fraai afstak tegen de G7 in Quebec. Daar nam de Amerikaanse president Donald Trump afstand van de andere deelnemers, vertrok voortijdig en haalde uit naar gastheer Canada.

Nee, dan de ‘historische’ top van de SCO, waar de acht deelnemers (China, Rusland, vier Centraal-Aziatische landen, India en Pakistan) zich volgens Chinese media eendrachtig keerden tegen ‘opkomend unilateralisme en anti-globalisering’. Dankzij de ‘Geest van Shanghai’, aldus de Global Times, te weten ‘wederzijds vertrouwen, wederzijds voordeel, gelijkheid, overleg, respect voor culturele diversiteit en het nastreven van gezamenlijke ontwikkeling’.

Anti-Trump

De Chinese president Xi Jinping profileerde zich zondag in zijn toespraak als een soort anti-Trump, een kampioen van vrije wereldhandel en multilaterale samenwerking. China verwerpt ‘zelfzuchtige, kortzichtige’ handelspolitiek, houdt zich aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie en bouwt aan een open wereldeconomie, aldus Xi. Ook wees de president ‘Koude Oorlogsdenken en denken in blokken’ af, zonder overigens Trump of de VS te noemen.

Ook andere deelnemers probeerden in Qingdao eendracht uit te stralen. De Russische president Vladimir Poetin, die vrijdag door Xi de eerste Chinese vriendschapsmedaille kreeg omgehangen, zei dat de samenwerking tussen Rusland en China zich op een ongekend hoogtepunt bevindt. Volgens een gezamenlijke verklaring willen Rusland en China hun samenwerking verdiepen in reactie op de ‘toenemende wereldwijde instabiliteit en onzekerheid’.

Rusland en China zijn afgelopen jaren noodgedwongen steeds meer in elkaars armen gedreven. Rusland vanwege de westerse economische sancties na de Russische invasie van de Krim en de interventie in Oekraïne, China vooral vanwege de Amerikaanse kritiek op het enorme Chinese handelsoverschot, de mensenrechtensituatie en de militaire expansie in de Zuid-Chinese Zee.

Tevreden

Andere deelnemers betoonden zich ook tevreden met de resultaten van de SCO-top. De Iraanse president Hassan Rouhani was blij met de Russische en Chinese kritiek op het eenzijdige opzeggen van de nucleaire Irandeal door Trump. En de Indiase premier Narendra Modi, nieuw op de SCO, haalde de banden met China aan, ondanks zijn kritiek op de Chinese expansie in internationale infrastructuur, het Belt and Road Initiative. Zo kwam er een akkoord over een watergeschil over de Brahmaputra en over de export van Indiase rijst naar China.

De SCO werd in 2001 opgericht door China, Rusland, Kazachstan, Oezbekistan, Tadjikistan en Kirgizië, in reactie op de Amerikaanse invasie in Afghanistan. Doel is het bevorderen van de regionale veiligheid en bestrijding van (met name) islamitisch terrorisme. Vorig jaar sloten India en Pakistan zich aan. Iran wil ook lid worden, maar heeft vooralsnog slechts de status van waarnemer.