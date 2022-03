Eendjes voeren? Dat is dan 70 tot 140 euro boete: ‘Opa's en oma’s worden hier het slachtoffer van’

Een man voert de eendjes op de Heemraadssingel in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Halverwege de Heemraadssingel in Rotterdam-West dobberen twee bruin gevederde eenden in het water. Op hun dooie gemak doen ze hun eendending – beetje snateren, beetje kroos eten, soms even kopje-onder – als ze plotseling een oma met haar kleinzoon in het vizier krijgen. Oma’s met kleinkinderen, dat is altijd prijs, zie je de eenden bijna denken.

Haastig zwemmen ze naar de kant, de snavels alvast opengesperd. Maar daar spat de hoop op een stuk brood al snel uiteen. Geen kruimel krijgen ze van Lia Koopman (62) en de 3-jarige Seppe. ‘Ik begin er niet meer aan,’ zegt Koopman. ‘Het stikt hier in de buurt van de ratten, die komen allemaal op dat brood af.’

Op haar telefoon laat ze een filmpje zien van een imposante rat in haar achtertuin. ‘Dat komt door mijn buren, die blijven maar eten neergooien voor die eenden, ook al hebben we ze al heel vaak gewaarschuwd.’ Vroeger, toen haar kinderen nog klein waren, stond ze zelf ook geregeld met een oude boterham langs het water. ‘Natuurlijk, dat was hartstikke leuk. Maar het gaat gewoon niet meer.’

Andere tijden

Eendjes voeren: ooit gold het als misschien wel het onschuldigste tijdverdrijf wat maar denkbaar was. Dat bovendien garant stond voor warme herinneringen. ‘Zij gaf mij het plastic zakje/ Waar het eendenbrood in zat/ En dan ging ik naar het wak toe/ Terwijl mammie op een bankje zat’, zong oer-Rotterdammer Gerard Cox in 1978.

Maar de tijden zijn veranderd. Net als die ‘lekkere strakke blonde meid op een racefiets’ waar Cox in het verleden een liedje aan wijdde, zal ook het eendjes voeren binnenkort worden bijgezet in het museum voor dingen die echt niet meer kunnen.

Het stadsbestuur van Rotterdam wil vanaf 1 juli een verbod instellen op het voederen van eenden en andere vogels - met uitzondering van die in particuliere tuinen. Overtreders dreigt een boete. Andere grote steden, zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Leiden, gingen Rotterdam al voor. De hoogte van de voederboete verschilt sterk per stad. Wie in Amsterdam langs de sloot wordt betrapt met een broodkorst in de aanslag, moet zeventig euro afrekenen. In Leiden ligt dat bedrag twee keer zo hoog.

Te veel zout

Ruud van der Velden, voorman van de Rotterdamse Partij voor de Dieren, is ‘heel blij’ dat het verbod nu ook in zijn gemeente wordt ingesteld. Vorig jaar diende zijn eenmansfractie er al een motie over in, die breed werd aangenomen. ‘Mensen voeren de eendjes vaak met de beste bedoelingen’, zegt Van der Velden, ‘maar ze hebben meestal geen idee wat de effecten ervan zijn.’

Die zijn aanzienlijk, zeker als het brood ‘met tassen tegelijk’ wordt uitgestort, zoals volgens Van der Velden maar al te vaak gebeurt. Niet alleen draagt het bij aan de enorme rattenplaag waar Rotterdam mee kampt (in 2020 ontving de gemeente vierduizend meldingen over rattenoverlast), het is ook slecht voor de eenden zelf. Brood bevat veel zout. Daar kunnen eenden ziek van worden en zelfs aan doodgaan. Dat terwijl de populatie van wilde eenden sinds 2000 landelijk al met 30 procent is teruggelopen. Bijkomend nadeel: broodresten versterken de groei van blauwalg in het water, met vissterfte als gevolg.

Niet zo gek dus, zou je zeggen, zo’n voederverbod. Toch klinken in Rotterdam ook kritische geluiden. ‘Ik vind het nogal een ingrijpend middel’, zegt Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum en vermaard eendendeskundige. ‘Ik ben geneigd om de educatieve waarde van het eendjes voeren zwaarder te laten wegen. Het is een manier om kinderen in aanraking te brengen met de natuur. Zo heb ik het met mijn eigen kinderen ook altijd gedaan. Er komen vaak allerlei vogels op een paar stukjes brood af, dus dan stond ik te roepen: Kijk, een meerkoet! En dáár, een nijlgans! Dat was heel leuk en leerzaam.’

‘Opa's en oma's het slachtoffer’

Moeliker, die wereldberoemd werd met zijn studie naar homoseksuele necrofilie onder mannetjeseenden, ziet meer in voorlichting. ‘Het zou al schelen als je mensen zou leren dat het dumpen van hele broden uit den boze is en dat ze in het zomerhalfjaar geen eenden moeten voeren, want dan is er echt meer dan genoeg te eten. Dat lijkt me ook gemakkelijker te realiseren dan het handhaven van een verbod.’

Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik is hevig ontstemd over de nieuwe maatregel. ‘Opa’s en oma’s worden hier het slachtoffer van, terwijl zij niet de grootste boosdoeners zijn. Dat zijn de moslims. Zij gooien vaak hele broden in het gras.’

Helemaal ongelijk heeft Van Schaik daarin niet. De Koran schrijft voor dat overtollig brood moet worden ‘teruggegeven aan de aarde’. Sommige islamitische Nederlanders nemen dat nogal letterlijk. Diverse steden, waaronder Rotterdam, hebben daarom speciale broodcontainers neergezet. De inhoud daarvan wordt gebruikt bij het opwekken van groene energie. ‘Maar daar maakt bij ons dus bijna niemand gebruik van’, zegt Van Schaik. ‘En dan willen ze mij straks een bekeuring geven als ik met mijn kleinzoon de eendjes ga voeren. Nou, dat zullen we nog wel eens zien.’

Wie het verbod wel wil eerbiedigen, maar tegelijkertijd moeilijk afscheid kan nemen van de voedertraditie, kan terecht op de website van de Vogelbescherming. Daar worden voedingstips aangereikt die goed zijn voor eend én omgeving, zoals doperwten of maïs.

Of de eenden in de Heemraadssingel daar hun nest voor uitkomen, zal moeten blijken. Zodra Lia Koopman en de kleine Seppe uit het zicht zijn verdwenen, dobberen ze onverstoorbaar verder, naar de overzijde van het water, op zoek naar Rotterdammers van een vrijgeviger pluimage.