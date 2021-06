Eenderde van uitkeringsgerechtigde huishoudens laat bijstand lopen

Muurschildering op een flat in de multiculturele achterstandswijk Stokhasselt in Tilburg. Veel jongeren die nog thuis wonen maken geen gebruik van de bijstandsuitkering waar ze recht op hebben. Beeld anp

Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De opstellers ervan maakten gebruik van data van het CBS over 2018, maar verwacht dat de cijfers nog steeds representatief zijn, omdat het gaat om een structureel probleem. De Inspectie weet niet goed waarom zo veel mensen een uitkering laten liggen.

In de zeven gemeenten die de Inspectie in haar onderzoek onder de loep nam, is geen tot weinig zicht op deze groep. Uitkeringsgerechtigden die geen gebruikmaken van de bijstandsuitkering, zijn nauwelijks onderdeel van het beleid van gemeenten. Zij worden dan ook niet actief benaderd. Volgens gemeenten maakt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Participatiewet het lastig deze mensen op te sporen en actief te informeren op het geld dat zij mislopen.

Bijstandsnorm

Het merendeel, ongeveer tweederde, van de ‘niet-gebruikers’ die een bijstandsuitkering misloopt, werkt wel. Deze huishoudens verdienen alleen zo weinig dat ze gebruik mogen maken van een uitkering om hun inkomen aan te vullen tot de bijstandsnorm. Het betreft vaak zzp’ers.

Jongeren weten vaak niet dat zij recht hebben op een uitkering. Wat betreft leeftijd zijn jongeren tot 26 jaar oud de grootste groep ‘niet-gebruikers’. Vooral thuiswonende jongeren laten de uitkering schieten. Dat jongeren zo oververtegenwoordigd zijn, komt volgens gemeenten ook door de verplichte ‘zoekperiode’. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, zijn verplicht eerst vier weken lang te zoeken naar een opleiding of een baan. Gemeenten geven aan de Inspectie aan deze jongeren in die periode vaak kwijt te raken, zij komen noch bij een baan, noch bij een opleiding, noch bij een uitkering terecht.

Ook Nederlanders met een Europese migratieachtergrond lopen volgens de inspectie grote kans de bijstandsuitkering over het hoofd te zien.

Waarom

Zoals gemeenten weinig zicht hebben op de groep uitkeringsgerechtigden die bijstand mislopen, weet de Inspectie ook niet hoe dit is ontstaan. Bij jongeren en migranten speelt onwetendheid een rol, bij zzp’ers de administratieve rompslomp, maar een duidelijk overkoepelend ‘waarom’ is er niet. Er is volgens de opstellers van het rapport dan ook meer onderzoek nodig naar de redenen van dit probleem.

Want een probleem is het, schrijft de Inspectie. Zeker in de coronacrisis zouden meer mensen het risico lopen in armoede te vervallen als ze onder de bijstandsnorm komen. Vooral de groep met weinig of geen inkomen dat geen uitkering ontvangt, ziet de Inspectie als zeer zorgelijk.

De onderzoekers zijn daarom geschrokken van het feit dat gemeenten de niet-gebruikers niet in het vizier hebben en pleit voor een ‘proactieve aanpak’. De huishoudens die onterecht geen gebruikmaken van hun recht op een bijstandsuitkering, moeten worden benaderd en geïnformeerd over wat ze mislopen. Volgens de Inspectie kan dat het best gedaan worden door gemeenten zelf. De rijksoverheid moet daarbij meedenken over hoe dit kan binnen de AVG.