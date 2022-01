Een zelfverklaard verbinder of een manipulatieve man; Ali B heeft verschillende gezichten

Ali B tijdens The Voice of Holland. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

Ali B is een onverzettelijke windmolen. Welke storm er ook op hem inbeukt, de rapper, ondernemer, manager en tv-persoonlijkheid zal nooit omvallen. Die opmerkelijke vergelijking maakte Ali B vorig jaar zelf in Ali Bouali, de persoonlijke docuserie op Videoland.

De vraag in de serie is hoe hij, een ‘hoge boom’, met kritiek en afgunst omgaat. Maar Ali B wil niet eens de premisse van de vraag onderkennen. Hij is geen boom, hij is een windmolen, eentje die in zijn leven al zoveel heeft getrotseerd dat hij van geen windvlaag meer onder de indruk is.

Inmiddels is de vraag: wat blijft er van Ali B (40), de bekende rasoptimist en zelfverklaarde verbinder, over als hij wordt geteisterd door een orkaan op maximale windkracht? Sinds deze week liggen er bij het Openbaar Ministerie twee aangiften tegen Ali B, wegens verkrachting en aanranding. RTL Nederland, verantwoordelijk voor talentenjacht The Voice of Holland waar Ali B coach is, verbrak de samenwerking met hem.

Ontmaskerd

De ernst van de aantijgingen tegen Bouali werd pas donderdag duidelijk, toen de uitzending van het programma BOOS op YouTube kwam. BOOS (BNNVara) deed een half jaar lang onderzoek naar misstanden bij The Voice en wist Ali B te ontmaskeren als iemand die zijn machtspositie misbruikte om bij vrouwelijke kandidaten seks tegen hun zin af te dwingen.

Een zo’n ex-kandidaat, die inmiddels aangifte van verkrachting heeft gedaan, vertelt in BOOS hoe ze als 18-jarige met Bouali meeging naar zijn studio. Daar drong hij zich aan haar op. Ze hadden seks. ‘Ik durfde geen nee te zeggen, ik liet het gebeuren. (...) Ik vind het moeilijk het verkrachting te noemen, maar dat is het in principe wel.’

Ook buiten The Voice om zou Bouali grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Een jonge vrouw, die ook aangifte tegen Bouali heeft gedaan, beschrijft hoe de artiest onder het mom van een muzikale samenwerking zich aan haar vergreep. Hij zou onder meer zijn hand ongevraagd in haar broek hebben gedaan, met zijn vingers bij haar naar binnen zijn gegaan en haar onder druk te hebben gezet hem te pijpen.

Bouali lijkt vooralsnog niet onder de indruk van de aantijgingen. Hij is onschuldig en heeft het volste vertrouwen in het onderzoek, zei hij vanuit Dubai, waar hij de Nederlandse lockdown ontvluchtte. ‘Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad’, zei hij na de uitzending. Wel bekent hij affaires te hebben gehad.

Deze orkaan komt op een moment dat Ali B’s levenspad een absolute piek heeft bereikt. Hij is nu op het punt beland waarop hij terug kan geven, zo zegt hij in de serie Ali Bouali, die inmiddels door Videoland is verwijderd. Hij is onafhankelijk, zijn tentakels verspreiden zich over grote delen van de muziek en entertainment, en verder.

Vermogen van 11 miljoen euro

Bouali heeft prijzen gewonnen als muzikant, tv-maker en theatermaker. Hij werkt aan een bezorgapp en een eigen cryptomunt. Tegen Quote zei Bouali dat hij een vermogen van 11 miljoen euro heeft, een som die het zakenblad geloofwaardig acht.

Met het managementbureau Spec, waarvan zijn vrouw Breghje Kommers de eigenaar is, staat hij grote artiesten als Boef en Ronnie Flex bij. Bouali is als een vader voor hen, zo is te zien in de documentaireseries van beide rappers op Videoland – de banden tussen de streamingdienst van RTL en Ali B zijn innig.

In coronatijd lanceerde Bouali het zelfontwikkelingsplatform ikwilgroeien.nl, waarop hij succescursussen geeft. Daarin komt zijn jarenlange obsessie met zelfhulpboeken tot uiting. In het boek De Ali B-Methode, dat in november verscheen maar inmiddels uit de handel is gehaald door de uitgever, beschrijft hij hoe denkers als Gandhi, Eckhart Tolle en Deepak Chopra hem hebben gevormd.

Door Gandhi – wees de verandering die je zelf wilt zien – zou Ali B hebben besloten in zijn raps straattaal te gebruiken, wat destijds nog niet gebeurde in de Nederhop. ‘Ik ben je zat vuile bitch, je hebt me echt genakt’, rapt hij in zijn eerste hit Ik ben je zat. ‘Geloof het of niet,’ schrijft hij, ‘maar dankzij Gandhi maakte Nederland kennis met die tekst.’

Een les die hij van actieheld Steven Seagal heeft geleerd: buig een aanval om in je voordeel. Zo noemde GeenStijl hem in het begin van zijn carrière een ‘knuffelmarokkaan’. Bouali besloot er een geuzennaam van te maken en deed de naam meteen eer aan door de toenmalige koningin Beatrix – in weerwil van de protocollen – een knuffel te geven bij een optreden.

Vader gewelddadige alcoholist

Tegenslagen genoeg in het leven van Bouali. Zijn vader was een gewelddadige alcoholist en verliet het gezin toen Ali jong was. Hij sprak pas weer met hem op diens sterfbed. Bouali beschrijft in zijn boek dat hij als jonge jongen in de Amsterdamse Pijp drugs dealde en opgroeide met figuren die later het misdaadnieuws zouden domineren.

Als jongvolwassene raakte hij verslaafd aan gokken, drugs en seks, schrijft hij. ‘Ik was moe, zat de hele tijd in de schulden en had verstoorde relaties met meisjes omdat ik niet eerlijk tegen ze was.’ Mede dankzij een jaar lang verblijf in Marokko, en meditatie, lukte het hem om van zijn verslavingen af te komen.

Het is een lange, indrukwekkende weg die Ali B naar de top heeft afgelegd. Daar is een ijzeren wil, maniakale werklust en onbegrensd zelfvertrouwen voor nodig, zo blijkt ook uit de docuserie Ali Bouali. Achter de ‘knuffelmarokkaan’ gaat een dwingende en soms driftige figuur schuil. Tegenspraak duldt hij slecht. ‘Ali denkt altijd dat hij gelijk heeft’, zegt zijn vriend, rapper Yes-R. Rapper Boef: ‘Ali heeft nooit iemand die hem tegenspreekt.’

De nieuwe onthullingen roepen de vraag op of Bouali iemand in zijn omgeving had die hem op zijn misstappen durfde te wijzen. In BOOS wordt een beeld geschetst van een manipulatieve man. ‘Wil je bekend worden?’, zou hij aan een meisje hebben gevraagd. ‘Dan kan ik je daarbij helpen.’ Meerdere jonge vrouwen vertellen hoe Bouali over hun grenzen heen ging. Een van hen zegt: ‘Hij is echt abusive met de hoofdletter A, op meerdere vlakken.’