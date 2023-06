Een zangeres vol passie, met zang en dans begraven

Lilian Day Jackson

Het afscheid van de hartstochtelijke zangeres werd een feest, met zang en dans. Daarna werd de op 24 april overleden Lilian Day Jackson naar haar eindbestemming op De Nieuwe Ooster in Amsterdam gedragen, in een kist die was beschilderd door haar ex David de Visser, de kunstenaar met wie zij 23 jaar samen was en in 1997 een dochter kreeg, Bemshi. Toetsenist Ellert Driessen, haar kompaan in de discoband Spargo, deed mee aan de swingende uitvaart, evenals zangeres Lucretia van der Vloot en de Molukse percussionist Nippy Noya. Dochter Bemshi zong, samen met Larry Jackson, broer en soulmate.

Een crowdfundingactie maakte het spektakel mogelijk, op touw gezet door Bemshi. Broer Larry: ‘Toen Lil wist dat haar einde nabij was, werd zij heel beslist. Kreeg ze ineens trek in taart, dan moest die er ook meteen komen. Of ze wilde speklapjes en dan zei ze: “Ga maar naar de Jumbo, daar zijn ze in de aanbieding”. Haar uitvaart moest groots en meeslepend, wat financieel eigenlijk niet kon. Maar ik zei: ‘Lil, als jij het zo wil, dan doen we het zo. Omdat jij zo’n bijzonder wijf bent.’

Pijnlijk was het wat een showbizz-roddelprogramma op tv er uiteindelijk van maakte. De aan lagerwal geraakte Lilian Day Jackson zou van de armen zijn begraven wanneer dochter Bemshi niet op de bedeltoer was gegaan. Larry: ‘Dat was behoorlijk schokkend.’

Lilian Day werd geboren in Parijs. Haar moeder Iebeliene Sweenen was daarnaartoe getrokken met een groepje artistiekelingen, onder wie Ramses Shaffy, en blijven hangen aan de Amerikaanse tapdanser Lawrence David Jackson. Elf maanden na Lilian werd Larry geboren, in New York, waar vader Jackson in de bak belandde als gevolg van zijn niet te beteugelen heroïneverslaving. In de fameuze jazzdrummer Art Blakey kregen Lillian en Larry vervolgens een beroemde stiefvader.

Maar de heroïne verziekte ook de relatie tussen Blakey en zijn Hollandse vriendin. Iebeliene doorbrak de neerwaartse spiraal door in 1967 met haar kinderen naar Nederland te vluchten. In Amsterdam konden Lilian en Larry zich ongehinderd ontplooien. Zij werd zangeres, hij ging op zijn 17de een tijdje terug naar New York, terug naar Blakey, een avontuur dat hem bij de conga’s deed uitkomen.

Lilian zong eind jaren zeventig in De Perikels van Hans Dulfer en werd in 1980 gekoppeld aan Ellert Driessen (toetsen) en Ruud Mulder (gitaar). Als Spargo behaalden zij onmiddellijk internationaal succes met de single You and me. De monsterhit bleek een vloek, de band kwam onder spanning te staan en Lilian stapte op. Lilian vond Spargo te zeer een discoformule en vertrok naar de VS, om een betere zangeres te worden. En dat werd ze, vooral op de achtergrond bij funk-, soul- en jazzvibrafonist Roy Ayers.

In 1993 keerde Lilian terug in Amsterdam, ging in De Pijp wonen en zo nu en dan optreden met Spargo, waarvan broer Larry als percussionist inmiddels ook deel uitmaakte. Ze kreeg de chronische longziekte COPD en toen zij eind vorig jaar viel met de fiets en voor onderzoek even naar het ziekenhuis ging, bleek het mis: uitgezaaide longkanker.

Larry en zijn vrouw Bemshi trokken bij haar in om haar te verzorgen. ‘Ze heeft zich niet één keer beklaagd over haar lot. Lil was een zangeres vol passie. Ze zei: “Een keer een foute noot is niet erg, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk”. Als mens was zij ook hartstochtelijk, heel sociaal en nieuwsgierig. Ze kende het grijze gebied tussen intentie en interpretatie niet en kon, heel open en eerlijk, de intiemste vragen stellen. Maar dat was altijd uit oprechte interesse. Nooit om te oordelen en al helemaal niet om te veroordelen.’